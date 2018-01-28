Erdoğan "Birazdan düşecek" demişti; Burseya Dağı ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeybatısında yer alan Afrin'e yönelik başalttığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9'uncu gününde Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı ele geçirildi.

AKP Çorum İl Gençlik Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Az önce komutanla konuştum. 'İnşallah birazdan Buseya tepesini düşüreceğiz' dedi" ifadesini kullandmıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Komutanla konuştum, "İnşallah birazdan Burseya'yı düşüreceğiz" dedi

Toplam 18 nokta kurtarıldı

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta ele geçirilmiş oldu.

TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

Genelkurmay Başkanlığının harekâtın ilk günü (20 Ocak 2018) yaptığı açıklamada, harekâtın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, "yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği" vurgulanmıştı.