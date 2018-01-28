Erdoğan: Komutanla konuştum, "İnşallah birazdan Burseya'yı düşüreceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Az önce komutanla konuştum. 'İnşallah birazdan Buseya tepesini düşüreceğiz' dedi" ifadesini kullandı.

Çorum'da konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Az önce komutanla görüştüm. Kaç kişi dedim. 484. "İnşallah az sonra Buseyra Tepesi'ni de düşüreceğiz" dedi. Ben karşımda Ferhatları görüyorum, Ferhat'a dağ dayanır mı?

"Bunlar zannediyordu ki Türk'ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin alçaklarla baş edemez. Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si, YPG'si, bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri... Bedelini ağır ödeyecekler."

"Azez şu anda huzura kavuştu. Cerablus'un, Rai'nin, El Bab'ın kavuştuğu gibi. İnşallah şimdi oraların da inşa ve ihyası sürecek. Niye? Benim karşımda bu milletin bu asil evlatları, Çorum'un yiğit evlatları, 80 milyon Türk evladı olduğu sürece biz bu işi aşarız.

"Ne yapacağız? Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla 80 milyon tek millet. Tek bayrak, rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Böldürmeyiz. Çıkmışlar, işte şurayı öyle böleceğiz, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar’da ne olduk F16 olduk, Cudi’de, Bestelderesi’nde F16 olduk, tank olduk, top olduk, bitirdik. İnlerine girdik, inlerine. Televizyonda gördünüz değil mi, F16’larımız inlerine nasıl giriyor. Mehmetçiğimizle, pilotumuzla her şeyimizle bu yoldayız. Ve dört tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Nereden çıktı o ya? Paralel devletmiş. Terbiyesize bak. Ne işin var o zaman Pensilvanya’da. Ha, o zaman onun paralel devleti Pensilvanya’da. Orada 400 dönüm arazi vermişler, villalar millalar. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız. Kovalıyoruz sizi.

"İçinizde varsa bu FETÖ’cüleri, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirin. Bunlar ümmeti böldüler, parçaladılar. Bunları gördüğünüz yerde hemen yargı, savcılık, bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hâlâ kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden zaten başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslümanın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir. Ne buyuruyor sevgili peygamberimiz? “Müslüman o kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden emindir.” Onun için biz dik duralım. Biz birbirimize inanalım, güvenelim. O zaman hep beraber. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah, kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcınız olsun."