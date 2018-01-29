İçişleri Bakanlığı: Afrin paylaşımları nedeniyle 311 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin sosyal medyadan 'terör propagandası yaptığı' iddia edilen 311 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde aralarında terörden arananlar mavi liste ve Interpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar’ın da bulunduğu toplam 28 (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bakanlığın açıklamasında sosyal medya ile ilgili yapılan işlemler konusunda ayrıca şu bilgi aktarıldı:

"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır."