BBC spikeri iPad yerine kâğıt tanıttı

Haber spikeri Simon McCoy, canlı yayında iPad tanıtımı yaparken yanlışlıkla elinde bir paket dolusu kağıtla haber sundu. McCoy hatasını fark ettiğinde artık çok geçti.

51 yaşındaki spiker, 'almanız gereken teknoloji ürünleri' bölümünde iPad'i tanıtmak için kameralar karşısına geçti. Ancak ufak bir ayrıntıyı unutan McCoy, elinde iPad tutması gerekirken yayına bir paket dolusu kağıt tutarak başladı.

BBC yaptığı açıklamada McCoy'un yanlışlıkla yayına kağıtla çıktığını açıkladı. Kanal sözcüsü McCoy'un yayına çıkmadan önce iPad'in yanında duran kağıt paketini aldığını, hatasını daha sonra fark ettiğini ancak geç kaldığın için programa kağıtla devam ettiğini söyledi.

Simon McCoy, daha önce de birçok kez yayın sırasında kameralara uyurken yakalanmıştı. 2007'de BBC'nin teknoloji uzmanı olarak yayına çıkardığı Guy Kewney'nin taksi şöförü olduğu ortaya çıkmıştı.