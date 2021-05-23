BBC Panaroma söyleşisinde Prenses Diana'yı yanıltmakla suçlanan gazeteci Martin Bashir: Ona zarar verdiğimizi düşünmüyorum

Geçen hafta yapılan bir inceleme sonucu 1995 yılında o dönem Prens Charles'la evli olan Prenses Diana'yla yaptığı söyleşide yanıltıcı davrandığı belirlenen Martin Bashir, "Diana'ya zarar verme niyetimiz yoktu. Verdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Lord Dyson'ın yaptığı çalışmalar sonucu 1995 yılında gerçekleştirilen BBC Panaroma programında Prenses Diana'ya karşı 'hilekâr davranışları' olduğu tespit edilen gazeteci Martin Bashir, açıklama yaptı.

Bashir, Prenses Diana'nın mülakatın içeriğinden mutsuz olmadığını, yayından sonra da arkadaş olduklarını söyledi. Bashir, "Hiçbir zaman Diana'ya zarar verme niyetim olmadı ve verdiğimizi düşünmüyorum" dedi.

Bashir "Söyleşiye dair yaptığımız her şey onun istediği şekildeydi" dedi. Bashir "Onun hayatında olup biten birçok olay varken benim sorumlu tutulabileceğimi düşünmüyorum" diye ekledi.

Prens William, geçen hafta yaptığı açıklamalarda BBC'nin söz konusu söyleşisinin annesini yanıltarak "paranoya ve yalnızlığa" ittiğini söyledi.

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Tartışmalara konu olan gazeteci Bashir, geçen hafta sağlık sorunları nedeniyle BBC'den ayrıldı.