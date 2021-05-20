BBC'nin özür dilediği 1995'teki Prenses Diana röportajı neden tartışma yarattı, niçin soruşturuldu, bulgular ne?

Raporda Galler Prensesi Diana'nın BBC'ye bir mülakat vermeye istekli olduğu, fakat bu mülakatın sözünün alınması sürecinde BBC'nin, izleyicilerinin kendisinden beklediği standartların gerisinde kaldığı belirtiliyor.

BBC Genel Müdürü Davie, BBC'nin bugün bu konuda çok daha titiz süreçler ve kurallar uyguladığını söyledi ama şikayetlere konu Panorama programının hazırlandığı 1995 yılında mevcut kuralların da bu tür kötü uygulamaları engellemiş olması gerektiğini söyledi.

Davie, bunun da ötesinde o sırada bu olayın esasını araştırmak için daha büyük gayret göstermiş olması ve bu konuda elindeki bilgiler konusunda daha şeffaf olması gerektiğini de ekledi.

Peki bu röportaj neden tartışma yarattı, niçin soruşturuldu?

Prenses Diana kimdi?

Prenses Diana 1981 yılında, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in varisi olan Galler Prensi Charles ile Londra'daki St Paul's Katedrali'nde evlenmişti.

Diana'nın o evlilikten doğan çocukları Prens William ve Prens Harry bugün evli ve çocuk sahibi birer yetişkin.

Prenses Diana nasıl öldü?

Birlikte tatil yaptığı Dodi Al Fayed ile aracın sürücüsü Henri Paul da kazada yaşamlarını yitirdiler.

Yapılan soruşturmada sürücü Henri Paul'un kanında Fransa kanunlarında belirtilen 100 mililitre kanda 50 miligram ölçüsünün çok üzerinde alkol bulunduğu tespit edildi. Paul'ün 100 mililitre kanında çıkan 175 miligram alkol, sürücünün bir şişeden fazla şaraba denk bir alkollü içki içtiğine işaret ediyordu.

Sürücü, Prenses Diana ve Dodi Al Fayed'in aracını izleyen fotoğrafçılardan uzaklaşmak için sürat yaparken kontrolü kaybetmiş ve tüneldeki beton bir kolona çarpmıştı.

Prenses Diana, Panorama programında neler söylemişti?

1995 yılında yapılan Panorama mülakatı BBC açısından büyük bir "atlatma haber"di. Daha önce İngiltere Kraliyet Ailesi'nin önde gelen bir mensubu hiçbir zaman Kraliyet Ailesi ve kendi özel hayatı hakkında böyle samimi itiraflarda bulunmamıştı.

Prenses Diana mülakatta meşhur "Bu evlilikte üç kişiyiz" cümlesini söylemiş ve

Eşi Prens Charles'ın -şu an eşi olan Cornwall Düşesi- Camilla Parker-Bowles ile ilişki sürdürmesinin kendisine olan inancını ve güvenini sarstığını

Kendisinin de bir ilişkisi olduğunu

Bulimia ve kendine zarar verme gibi psikolojik sorunlar yaşadığını

Prens Charles'ın kral olması halinde bu görevine uyum sağlayamayabileceğini

Prens Charles'ın yanında çalışanların kendisine karşı bir savaş yürüttüğünü söylemişti.

Panorama programını 20 milyon kişi izledi ve İngiltere gündeminde fırtınalar koptu.

Kısa süre sonra Kraliçe İkinci Elizabeth, oğlu Prens Charles ile Prenses Diana'ya birer mektup yollayarak boşanmalarını istedi.

Martin Bashir kimdi?

Panorama programında Prenses Diana ile, o sırada BBC'de görece tecrübesiz bir muhabir sayılan, kraliyetle özel ya da mesleki bir bağlantısı olduğu bilinmeyen Martin Bashir'in konuşuyor olması şaşırtıcı bulunmuştu.

Ama programın içeriği o kadar büyük şok yaratmıştı ki o sırada, Bashir'in bunu nasıl başardığı üzerinde pek durulmadı.

Birkaç yıl sonra Bashir özel televizyon kanalı ITV'nin "Tonight with Trevor McDonald" adlı programında çalışmaya başladı, daha sonraki yıllarda ise çeşitli Amerikan televizyonlarında çalıştı.