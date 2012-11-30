BBC: İstanbul melankoli şehri

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesi, seyahat sayfasında İstanbul'a yer verdi. BBC'ye göre İstanbul, bir 'melankoli şehri'

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 8 bin yıllık tarihe sahip İstanbul'u 'melankoli şehri' olarak tanıttı.

BBC'nin seyahat sayfasında yayınlanan videoyu, BBC Türkçe muhabiri ve sunucusu Selin Girit hazırlayıp sundu.

Girit, izleyeciye Kuzguncuk'taki mahalle kültürünü ve mahallelilerin sıcak ilişkilerini anlattı.

İstanbul'un edebiyat şehri olduğu zamanlara kapı aralayan videoda Beyazıt sahaflar çarşısına da yer verildi.

Tiyatronun kentte önemli rol oynadığı, kültürel hayatın pek çok küçük tiyatroyla canlandığı da gösterildi.

BBC muhabirlerinin, kendi kentlerini tanıttıkları 'Benim Şehrim' videolarında daha önce Beyrut, Saint Petersburg, Odessa ve Rio de Janeiro'ya yer verilmişti.