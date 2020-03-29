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Koronavirüs

Bazı köyleri karantina altına alınan Rize'nin girişinideki kontrol noktasında 5 kişide yüksek ateş tespit edildi

Yüksek ateşi olan kişiler ev izolasyonuna gönderildi

29 Mart 2020 12:54

Rize’nin Erzurum il sınırındaki İkizdere ilçesindeki kontrol noktasında yapılan uygulamalar sırasında beş kişide yüksek ateş tespit edildi. Yüksek ateşi olan kişiler sağlık ekipleri tarafından ev izolasyonuna gönderildi.

TIKLAYIN | Türkiye'de ilk: Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy, Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Rize’de şehrin ana giriş noktalarında Varış Kontrol Belgesi uygulaması devam ediliyor. Rize’nin ana giriş noktaları olan Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçiriliyor. Termal kamerayla da araçlarda bulunan her bir yolcunun vücut ısıları taranıyor.

Rize'nin Erzurum il sınırındaki İkizdere ilçesindeki kontrol noktasında yapılan uygulamalar sırasında beş kişide yüksek ateş tespit edildi. Yüksek ateşi olan kişiler sağlık ekipleri tarafından ev izolasyonuna gönderildi. (İHA)

Rize'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı açıklanmıştı. 

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