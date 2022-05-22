MEB’in verilerine lise düzeyinde bazı illerde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 70’in altında kaldı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Liselerde okullaşma oranları Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre yüzde 90’ı bulmuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Kız çocukları daha fazla okullaştı" dese de ülke genelinde kız çocuklarının okullaşması ise bazı illerde ise yüzde 70’in bile altında.

Muş’ta çocukların okullaşma oranı yüzde 60’ın dahi gerisinde kaldı. Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 90’a ulaşamadı.

Ülke genelinde liselerde toplam okullaşma oranı MEB’in verilerine göre yüzde 87,9 oldu. Oğlanlarda okullaşma oranı yüzde 88,05, kızlarda ise yüzde 87,7 olarak gerçekleşti. Birçok ilde ise kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 80’in altında kaldı.

Eğitim Uzmanı Ali Taştan 4+4+4’ün sisteminin bu soruna yol açtığını aktardı. Taştan şunları söyledi:

“Okullaşma oranları 2012’de ‘4+4+4’ yasası geçene kadar ilkokul ve ortaokulda belli bir düzeydeydi. İlköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 98,67’ydi. Şimdi geldiğimiz noktada okulöncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde okullaşma oranları her geçtiğimiz gün azalıyor. İlkokulda yüzde 93’lere düştü. Ortaokulda Türkiye ortalaması yüzde 88’e düştü. Lisede de zorunlu olmasına rağmen yüzde 87 civarında okullaşma var. Bu okullaşma oranlarının okulöncesi dahil tamamının yüzde 99’a yakın olması gerekiyor. Ancak 4+4+4’ün sonucu bize çocukların okullardan uzaklaştığını, koptuğunu gösteriyor. Farklı noktalara doğru eğriliyor. Demek ki eğitimi zorunlu tutmak bile okullaşma oranını yüzde 99’a yaklaştırmayı sağlamadı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve iktidarın politikalarının sonucu buraya gelindi.”