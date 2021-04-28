Bazı emekli amiralleri elektronik kelepçeleri çıkarılıyor

"Montrö ve sarıklı amiral bildirisi" sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak elektronik kelepçe takılan emekli amirallerden Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Türker Ertürk ve Ali Sadi Ünsa l’ın il dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Kararın ardından 4 isme takılan elektronik kelepçelerin çıkarılmasına da karar verildi. Avukat Şule Nazlıoğlu Erol , diğer amiraller için de aynı kararın alınmasının beklendiğini söyledi.

103 emekli amiralin, Montrö tartışmaları ve 'cüppeli amiral' hakkında yaptıkları açıklamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadeye çağrılan emekli amirallere, il dışına ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve bu kapsamda, 14 Nisan’da elektronik kelepçe takılmaya başlamıştı.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre, adli kontrol kararlarına itiraz eden avukatlar, ayrıca mahkemenin bu yönde kararı olmadığını vurgulayarak elektronik kelepçeye de itiraz etmişlerdi. Mahkeme, Kezek, Kıyat, Ünsal ve Ertürk için yapılan adli kontrol itirazlarını değerlendirerek yurt dışına çıkış yasağının devamına, il dışına çıkış yasağının ise kaldırılmasına karar verdi.

"İtirazlar yapıldı"

Atilla Kıyat, “Mahkeme il dışına çıkma yasağı vermişti. Denetim şubesi de bu mahkeme kararı gereğince il dışına çıkmadığımızı elektronik kelepçe ile kontrol altında tuttu. Prosedür bu şekilde işledi. Şimdi mahkeme il dışına çıkma yasağını kaldırdı. İl dışına çıkma yasağı kalkarken yurt dışına çıkma yasağımız duruyor. Kelepçeyi de gelip çıkaracaklar” dedi.

Ali Sadi Ünsal’ın avukatı Şule Nazlıoğlu Erol da tüm amiraller için gerekli itirazların yapıldığını ve bu kararın sırasıyla diğer emekli amiraller için de uygulanmasını beklediklerini kaydederek “Kararlar Adli Kontrol Bürosu’na bildirildikten sonra kelepçeleri çıkaracaklar” diye konuştu.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alınmış, elektronik kelepçe takılarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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