Bazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci – Harem arabalı vapur fiyatları da zamlandı. Eskihisar-Topçular arabalı vapur ücretlerine de yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da köprü geçiş ücretlerine ve Avrasya Tüneli'ne gelen zammın ardından İDO'ya bağlı Sirkeci – Harem arabalı vapur fiyatlarının da zamlandığı belirtildi.

2021 yılında otomobil ve minivan araçlar için 21 lira olan arabalı vapur biniş ücreti yaklaşık yüzde 40 zamla 29 liraya yükseldi.

Radyo Trafik'in haberine göre; zamla birlikte yolcu bileti de 8 liradan 10 liraya yükseldi. İstanbul karttan alınan ücret ise 4,03 liradan 5,48 liraya çıktı. Yeni tarifeyle Sirkeci – Harem hattında otomobil geçiş ücreti 29 liraya yükseldi.

Eskihisar-Topçular arabalı vapuruna da zam

İDO 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Eskihisar – Topçular arabalı vapur ücretlerine de yüzde 50'nin üzerinde zam yaptı. 2021 yılında otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti yeni tarifeyle 145 liraya yükseldi.

Eskihisar – Topçular arabalı vapur hattında gidiş dönüş ücreti ise otomobil, minivan ve jip tarzı araçlar için 275 lira olarak belirlendi. Arabalı vapuru kullanacak bir TIR ise tek yön için 365 lira ücret ödeyecek.