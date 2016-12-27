"Bazı AKP'li vekiller rahatsız, anayasa değişikliği teklifi 2018'e kalabilir"

Sözcü yazarı Can Ataklı, AKP'nin anayasa değişikliği teklifine parti içinden bazı milletvekillerinin tepki gösterdiğini savunarak "Bir AKP'li kaynağım 'Bazı milletvekilleri rahatsız. Ama bunu açıkça söyleyemiyor. Genel Merkez durumu biliyor' dedikten sonra şunu ekledi; 'Üst üste yaşadığımız terör olayları, Suriye'de pek de iyiye gitmeyen durumlar nedeniyle başkanlık konusunu çok aceleye getirmeme fikri ağır basıyor. Seçimler nasıl olsa 2019'da. Başkanlık sisteminin 2017 hatta 2018'de tartışılmasının kimseye bir zararı olmaz'" iddiasını aktardı.

Can Ataklı'nın "Başkanlık başka bahara kalabilir" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada AKP kulislerinde teklifin 5‐6 ay ertelenmesi konusunun da konuşulduğu söyleniyor. Bir AKP'li kaynağım “Bazı milletvekilleri rahatsız. Ama bunu açıkça söyleyemiyor. Genel Merkez durumu biliyor” dedikten sonra şunu ekledi; “Üst üste yaşadığımız terör olayları, Suriye'de pek de iyiye gitmeyen durumlar nedeniyle başkanlık konusunu çok aceleye getirmeme fikri ağır basıyor. Seçimler nasıl olsa 2019'da. Başkanlık sisteminin 2017 hatta 2018'de tartışılmasının kimseye bir zararı olmaz.” Demek ki konu Meclis Genel Kurulu'na gelmeden bile rafa kalkabilir.

İktidarın “sarayın arzusu” üzerine hazırladığı “tek kişilik rejim” öngören anayasa değişikliği teklifi Meclis komisyonunda çok hararetli tartışmalara sahne oluyor. CHP neredeyse bütün milletvekilleri ile dün komisyona geldi eleştirilerini dile getirdi. Bu arada bir milletvekili Periscope üzerinden görüşmeleri canlı olarak yayınladı. Ancak komisyonun AKP'li başkanı, hukuken engel olamadığı bu yayını kesebilmek için mikrofonları kapatmaya kalktı. Ancak şu gözlemimi de paylaşmak istiyorum.

Şu ana kadarki görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla AKP milletvekillerinin önemli bir bölümü “tek kişilik rejim” arzusunu henüz içlerine tam sindirememiş durumda. Yandaş medyada “5 maddenin önergelerle değiştirilebileceği” haberleri var. Bu bile anayasa değişikliği konusunun o kadar da çantada keklik olmadığını gösteriyor. 18 yaş veya yedek milletvekilliği konuları içerik itibarıyla bu anayasa değişikliği teklifinin en “sudan” ayrıntıları. Asıl sorun milletvekili olmayı önemsiz hale getiren maddelere geldiğinde tartışmanın ve AKP içindeki huzursuzların daha da artacağını söylemek yanlış olmaz. Teklife Devlet Bahçeli'nin adeta bir “gurur” sorunu yaparak dört elle sarılmasına ve Erdoğan'ı memnun edecek her şeyi söylemesine rağmen MHP milletvekillerinin sessizliği de dikkat çekiyor. Ankara kulislerinden kulağıma gelenlere göre bugüne kadar Bahçeli'nin hemen yanındaki iki milletvekili dışında teklife olumlu olumsuz yorum yapan tek MHP'li bile yok.

Bu arada AKP kulislerinde teklifin 5‐6 ay ertelenmesi konusunun da konuşulduğu söyleniyor. Bir AKP'li kaynağım “Bazı milletvekilleri rahatsız. Ama bunu açıkça söyleyemiyor. Genel Merkez durumu biliyor” dedikten sonra şunu ekledi; “Üst üste yaşadığımız terör olayları, Suriye'de pek de iyiye gitmeyen durumlar nedeniyle başkanlık konusunu çok aceleye getirmeme fikri ağır basıyor. Seçimler nasıl olsa 2019'da. Başkanlık sisteminin 2017 hatta 2018'de tartışılmasının kimseye bir zararı olmaz.” Demek ki konu Meclis Genel Kurulu'na gelmeden bile rafa kalkabilir. Tabii saray bu işe ne der bilemem, ama pek hoş karşılamayacağı ortada. Teklifin ertelenmesi aynı zamanda sarayın karizmasının da çizilmesi anlamına geleceği için Erdoğan'ın “Ne olursa olsun devam edeceksiniz” talimatı vermesi ihtimali bana göre daha ağır basıyor. Bu uğurda hükümet değişikliği bile gündeme gelebilir ki bu da şaşırtıcı olmaz.