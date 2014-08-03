Baz istasyonunda uyuyakaldı

Manisa’da baz istasyonunda alkol aldıktan sonra uyuya kalan kişi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabası sonucu aşağıya indirildi.

AA’nın haberine göre, Şehzadeler ilçesi Ahmet Bedevi Mahallesindeki yapımı devam eden baz istasyonuna bir kişinin tırmandığını ve alkol aldığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, isminin Ersin Çevik (40) olduğunu belirlediği alkollü kişinin 50 metre yüksekliğindeki direğin 30'uncu metresine kadar tırmandığını ve burada uyuya kaldığını gördü. Çevik, kurtarma ekiplerinin çabalarına rağmen aşağıya inmek istemedi.

Direğe tırmanan ekiplere zorluk çıkaran ve yaklaşık 3 saat boyunca inmemekte direnen Çevik, olay yerine çağrılan bir yakını tarafından sakinleştirildi.

Bulunduğu yere itfaiyenin merdiveni yeterli gelmeyince, sedyeye sarılı ip ve vinç yardımı ile aşağıya indirilen Çevik'in baz istasyonuna neden çıktığı anlaşılamadı. Çevik, daha sonra Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.