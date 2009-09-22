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Yaşam

Bayramda yollar yine kana bulandı

Trafik kazaları, bu bayram tatilinde de onlarca kişinin hayatına mal oldu.

22 Eylül 2009 03:00

Trafik kazaları, bu bayram tatilinde de onlarca kişinin hayatına mal oldu. Arefe gününden bu yana, Türkiye genelinde meydana gelen kazalarda 66 kişi öldü, 362 kişi yaralandı.

Bayram tatili nedeniyle karayollarında oluşan yoğunluk, kazaları da beraberinde getirdi.

Bayram tatilinin başladığı günden bu yana, 66 kişi hayatını kaybederken, 362 kişi yaralandı.

Son kaza haberi Manisa'dan geldi. Akhisar ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Dün de TEM'in Hereke - İzmit geçişinde, öğlen saatlerinde sağanak yağış kazalara neden oldu.

15 kişinin yaralandığı kazalarda, 50 araç hasar gördü, ulaşım uzun süre aksadı.

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