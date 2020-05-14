Bayramda sokağa çıkma yasağının 4 gün olması gündemde; Türkiye'nin hedefi 'V' modeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında bilgi veren kurmaylar, yapılan araştırmalarda vatandaşın bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler. Bilim Kurulu’nun da aynı yönde tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendiriliyor.

Toplantıda ayrıca L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya’nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye’nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V modeli nedir? Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. Peki V modeli nedir? V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.

İş Bankası çalışmasını 10 gün içinde bitirin

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerinin devri konusu da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Erdoğan, AKP'nin, CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili kurduğu komisyon, anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürütülerek, çalışmanın en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi. Erdoğan'ın, "Mevzuat belli, CHP’nin süreci nasıl yönettiği belli. Fazla geciktirmeyin. Titizlikle çalışın ve bu konuyu vatandaşa doğru anlatın. CHP’nin bu konuda yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin" dedi.