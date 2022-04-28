Bayramda hava nasıl olacak?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayrama dikkat çekerek, “Doğuda bu hafta çarşambadan itibaren 4-5 gün aralıklı yağmur olacak. Cuma itibariyle bu hafta sonu sıcaklıklar düşüyor. Bayramda bu sıcaklıklar olmayacak. Bu hafta sonu ve bayramda yaz havası olmayacak bahar havası olacak. Ege ve Akdeniz bölgesinde de bayramda sıcaklıklar bu günkü gibi olmayacak” sözleriyle aralıklı yağmur beklediklerini açıkladı.

2-3-4 Mayıs İstanbul Hava Durumu

2 Mayıs Pazartesi Parçalı bulutlu 19° / 12°

3 Mayıs Salı Parçalı bulutlu 17° / 11°

4 Mayıs Çarşamba Bulutlu 16° / 9°

2-3-4 Mayıs Ankara Hava Durumu

2 Mayıs Pazartesi Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali 17° / 9°

3 Mayıs Salı Hafif yağmurlu ve açık hava 18° / 10°

4 Mayıs Çarşamba Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış 23° / 7°

2-3-4 Mayıs İzmir Hava Durumu

2 Mayıs Pazartesi Bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu 24° / 12°

3 Mayıs Salı Parçalı bulutlu 22° / 11°

4 Mayıs Çarşamba Bol Güneşli 23° / 10°a