Bayramda gazeteler basılacak mı?

Arife günü ve Ramazan Bayramı’nda 81 ilin tamamında uygulanacak sokağa çıkma yasağında gazetelerin dağıtılma durumu merak konusu oldu. Sözcü Grubu hariç, Turkuvaz ve Demirören Medya'nın tirajlardan ötürü gazetelerin basılmaması yönünde karar aldığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Koronavirüs'e karşı alınan yasaklar sonrası ise gazetelerin nasıl dağıtılacağı bir kez daha merak konusu oldu.

Sözcü Grubu basılmama kararına itiraz etti

Medyaradar'ın haberine göre; Turkuvaz Dağıtım, Demirören ve Turkuvaz Medya’nın talebi doğrultusunda sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, tirajların ciddi oranlarda düşmesi sebebiyle gazetelerin basılmaması yönünde karar aldı.

Ancak Sözcü Grubu’nun bu karara itiraz ettiği ve gazete basmak istediği öğrenildi. İki taraf arasında görüşmelerin hâlâ devam ettiği şu anlık gelen haberler arasında.

Gazetelerin sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde basılması durumunda ise daha hacimli olacağı ve fiyatlarının daha farklı olacağı ifade ediliyor.