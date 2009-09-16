Bayramda fazla şekerli gıda tüketmeyin!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, yaptığı açıklamada, yapılan birçok bilimsel araştırmanın orucun sağlığa faydalarını ortaya koyduğunu belirtti.

Oruç tutmanın biyolojik faydalarının yanı sıra ramazan ayının manevi atmosferi nedeniyle de insan sağlığı için faydalı olduğunu ifade eden Oğuzhan, şunları söyledi:

"Araştırmalara göre, oruç tutmak iyi kolesterol seviyesini artırıyor, kötü kolesterol seviyesinin artmasını engelliyor. Kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Vücutta, kalp krizini tetikleyen homosistein adı verilen maddenin azalmasını sağlıyor. Bu tür biyolojik etkilerin yanı sıra, oruç tutmak manevi açıdan da insan sağlığına fayda sağlıyor. Günümüzde her hastalığın kökeninde stres etkili oluyor. Ramazan ayının manevi ortamında aşırı hırs ve kin gibi stresi artıran olumsuz duygular azalıyor. İnsanlar, şükretmeyi öğreniyor. Bu tür stresi azaltıcı etkenler, insan sağlığına doğrudan olumlu etki yapıyor."

Bayramda kalp sağlığı

Kültürümüzde bayramlarda misafirlere ikramda bulunma geleneğinin çok yaygın olduğunu hatırlatan Oğuzhan, bu geleneğin insan sağlığını tehdit eder hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

Ramazan ayında bir ay süreyle kalbin dinlendiğini, ancak bayram ile birlikte aniden fazla miktarda yiyecek tüketilerek kalbin yeniden yorulmaması gerektiğini ifade eden Oğuzhan, özellikle kalp, şeker ve tansiyon hastalarının bayramda sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Oğuzhan, bayramla birlikte normal beslenme alışkanlıklarına yavaş yavaş geçilmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında bir ay süreyle oruç tutan insanlar, bayramla birlikte gereğinden daha fazla yemek yeme eğilimine giriyorlar. Ayrıca, bayramlarda misafirlere ağır yiyecekler ve tatlılar ikram ediliyor. Bu durum kan şekerinin aniden yükselmesine, tansiyonun fırlamasına, kolesterol oranının artmasına veya kalbin sıkışmasına neden olabilir. Böylece şeker hastaları şeker komasına girebilir. Tansiyon hastaları beyin kanaması veya felç, kalp hastaları ise kalp krizi gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, bayram sabahı hafif bir kahvaltı yapmalıyız. Normal beslenme düzenimize yavaş yavaş geçiş yapmalı, öğün sayısını düşürmemeliyiz. Misafirlerimize hamurlu veya şireli ağır tatlılar, şeker ve çikolatalar yerine sütlü tatlılar veya bu mevsimde bol miktarda bulunan meyve ikram edelim. Gazlı ve asitli içecekler yerine ayran veya bitki çaylarını tercih edelim."

Çoğu zaman ev sahiplerinin misafirlere ikramlarını yemeleri konusunda çok ısrarcı olduklarını dile getiren Oğuzhan, bu ısrarların misafirlerin sağlığını tehlikeye atabileceğine işaret etti.

Ramazan ayının sigarayı bırakmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğunu da belirten Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, ramazan ayında yaklaşık 15 saat sigara içmeyen tiryakilerin bayramla birlikte tekrar eski alışkanlıklara dönmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.





