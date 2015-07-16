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Yaşam

Bayram tatilinin ilk gününde trafik yine can aldı: 3 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek İlçesin'de meydana gelen kazada minibüs, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı

16 Temmuz 2015 13:24

Bayram tatili yine acı haberle başladı. Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde minibüs emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA’nın haberine göre; kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu’nun Hendek ile Düzce il sınırı arasında meydana geldi. Ankara yönüne giden 22 LE 719 plakalı otomobil emniyet şeridinde durdu. 26 KV 489 plakalı minibüs hızla emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı.

Otomobilin kaportası çarpmanın etkisiyle aracın üzerinden ayrıldı. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralıları araçtan çıkardı.

Otomobilde bulunan kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi yaşamını kaybederken, yaralanan Fecri Çelik, Adnan Çelik ve Erol Çelik kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu.

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