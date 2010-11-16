-BAYRAM TATİLİ SAHİLLERİ DOLDURDU MUĞLA (A.A) - 16.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla ve ilçelerinde sahilleri doldurdu. Bayram öncesi son hazırlıklarını yapan tatilciler, Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye gelerek otellerine yerleşti. Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'a gelen tatilcilerden bazıları Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi, Bodrum Antik Tiyatro, Halikarnas, Zeki Müren Sanat Müzesi ve tarihi yel değirmenlerini gezdi. Bazı tatilciler ise sabah başlayan ve öğle saatlerine kadar süren hafif yağmurun ardından güneşin açmasıyla sahilleri doldurdu. Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez ve Ortakent sahillerinde kafelerde oturan tatilciler güzel havanın tadını çıkardı. Bodrum limanı ve bazı yerel limanlardan kalkan günübirlik gezi tekneleriyle dolaşan vatandaşlar ise yeşil ve mavinin birbirini kucakladığı koylarda zaman geçirdi. Tatilciler, Bodrum Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mağazalardan bol bol alışveriş de yaptı. Marmaris'te de sahillerde yoğunluk gözlendi. Yerli turistlerin çoğu sahilerdeki kafelerde oturup güzel havanın tadını çıkarırken bazı turistler de kent merkezini gezdi. Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz beldesinde ise tatil yapan yerli turistler sahilde yürüyüş yaptı.