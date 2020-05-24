Bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşmesi bekleniyor; işte haziran ayındaki normalleşme planı

Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Haziran'da yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından, “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. Bakan Koca'nın dün açıkladığı rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 kişi daha artarak 4 bin 308'e yükseldi. Paylaşılan tablodaki yeni vaka sayısı 3 gün aradan sonra ilk defa bini aştı. Son 24 aatte tespit edilen bin 186 yeni vakayla birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, hükûmetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.

Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor. Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

İstanbul hâlâ riskli

İstanbul’da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.

Okullar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri en son

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kararlar, en çok tartışılan konuyu oluşturuyor. İkinci dalga veya dalgalanma, bu grup için risk taşıyor. Bayramdan sonra yapılacak değerlendirmelerde, vaka sayısının düşmesine bağlı olarak yeni kurallar konulabilecek. Ele alınacak konu başlıkları arasında, 65 yaş üstüne marketler, AVM’ler ve toplu taşıma araçlarının yasaklanarak, kısmi serbesti gündeme gelmesi. İzin günlerinin sayısı arttırılabilecek, araba kullanmalarına veya kurallara uyarak çalışmalarına izin verilebilecek.

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