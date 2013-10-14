Bayram sonrası Meclis başörtüsü mesaisine başlıyor

Meclis bayramdan sonra başörtüsü mesaisi yapacak. AKP, Merve Kavakçı olayının tekrarlanmaması için iç tüzük değişikliğine hazırlanıyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 23 Ekim'de 4 partinin grup başkanvekilini biraraya getirecek.



Türban konusundaki tartışmaları tümüyle gidermek için Meclis'te bir iç tüzük değişikliğine gidilebileceğinin ilk işaretini AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin vermişti.

Özellikle Hac'dan dönecek bazı kadın milletvekillerinin Meclis'e başörtülü gelecekleri konuşuluyor. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Sevda Bayazıt Kaçar ve Konya Milletvekili Gülay Samancı ile MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener Hac ibadetini yerine getiren isimler...

Meclis Başkanı Çiçek'in grup başkanvekilleriyle yapacağı toplantıda başörtüsü konusunda iç tüzükte nasıl bir değişikliğe gidilebileceği ve bunun nasıl hayata geçirilebileceği konuşulacak.

Meclis Başkanı Çiçek, daha önce, "İç tüzükte engel yok, meclis iç tüzüğünde başı açık veya kapalı ibaresi yer almıyor" demişti. CHP ise türbanlı milletvekiline karşı nasıl bir tavır alacağını henüz belirlemedi.