T24 LogoT24 Logo
Politika

Bayram sonrası gündem yeni anayasa: AKP pazarlık masasında zorlanacak

BDP'li Meral Danış Beştaş: 59 maddenin çıkarılmasının hiç bir derde deva olmayacağı kesin

19 Ekim 2013 18:06

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Akif  Hamzaçebi, "Biz yasama dokunulmazlığı dahil  tutuklu  vekiller sorununun da  çözülmesini istiyoruz" dedi.  MHP ve BDP, sadece 59 maddenin çıkarılmasına karşı.  Hamzaçebi ile konuşan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin MHP ve BDP kanadıyla henüz bir teması yok.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun mutabakat sağladığı 59 madde için iktidar kanadının tavrı bekleniyor. Bayram öncesi AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi arayarak bayramdan sonra görüşmelerin başlayacağı mesajını verdi.  Ancak CHP kanadının, koşulları var. CHP, madde yerine uzlaşılan 'bölümlerin' çıkarılmasını istiyor. Hamzaçebi, T24'e, " Biz yasama dokunulmazlığı dahil tutuklu vekiller sorununun da çözülmesini istiyoruz" dedi.

 

Kart: CHP ile AKP arasında yürüyebilecek bir süreç değil

 

CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu sözcüsü Atilla Kart, 'madde sayısı' ve 'dokunulmazlıklar' üzerinden tartışmaların doğru olmadığını söyledi. Kart'a göre, bu süreç sadece CHP ve AKP arasında yürütülmemeli.  "Dört partinin mutabakatı ile sürecin gelişmesi doğru olur" diyen Kart, " Bu konuyu yasama dokunulmazlığı ve tutuklu vekiller olarak görmek de yanlış. Demokrasi ve özgürlük önünde temel engeller var. Mesela, Meclis Genel Kurul Çalışmaları saat 19.00'dan sonra televizyondan verilmiyor. Bu engelin kaldırılması lazım.  Kamuoyunun bilgilendirilmesinin önünde böyle bir engel kabul edilemez" şeklinde konuştu.

 

AKP, MHP ve BDP'yi henüz aramadı

 

Canikli'nin yürüttüğü Anayasa girişimlerinde,  MHP ve BDP ile henüz bir temas  sağlanmadı. MHP ve BDP,  Anayasa çalışmalarının devamından yana.  MHP'nin komisyon üyesi Faruk Bal,  T24'e,  "AKP'nin 18 defa yama ile tamir etmeye çalıştığı darbe Anayasasında aynı şeyi 19. kez  yapmasına  karşıyız" dedi.  Bal,  " AKP,  41 maddeyi tıkayan 'Başkanlık' sistemi önerisini  çeksin. BDP, ise bölücü önerilerinden vazgeçerse Türkiye yeni bir Anayasa yapabilir" diyor.

 

BDP:  Temel iskeleti belirleyen maddelerde uzlaşma olmadı

 

BDP'nin komisyon danışmanı Meral Danış Beştaş,  Anayasa'nın temel iskeletini  ortaya koyacak maddelerde hiç bir uzlaşmanın olmadığına  dikkat çekiyor. "59 maddenin çıkarılmasının hiç bir derde deva olmayacağı kesin"  diyen  Beştaş,  " 59 madde birbiriyle bağlantılı değil.  Bütünlük  sağlamıyor. Çözüm getirmeyen,  dağınık maddelerden söz ediyoruz. Yeni bir Anayasa  yapacaksak,  Kürt sorunu, ana dil, farklı dil ve tüm kimliklere karşılık verilmesi  gerekiyor. Çağın  ve evrensel  krıterlere uyulması  gerekiyor" dedi. "Seçimden önce , iç politika malzemesi  yapalım  demenin  Anayasa için hiç doğru ollmadığını" anlatan  Beştaş,  " Başlangıç metni dahil, vatandaşlık, eşitlik, yargının  temel normları,  cinsiyet  eşitliği, ana dilde  eğitim,  yerel yönetimler gibi en önemli  maddelerde  uzlaşma yok" dedi.

 

ETİKETLER

yeni anayasatbmmkurban bayramıakpak partichpmhpbdpakif hamzaçebinurettin caniklimeral danış beştaşfaruk balhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24