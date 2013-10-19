Bayram sonrası gündem yeni anayasa: AKP pazarlık masasında zorlanacak

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "Biz yasama dokunulmazlığı dahil tutuklu vekiller sorununun da çözülmesini istiyoruz" dedi. MHP ve BDP, sadece 59 maddenin çıkarılmasına karşı. Hamzaçebi ile konuşan AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin MHP ve BDP kanadıyla henüz bir teması yok.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun mutabakat sağladığı 59 madde için iktidar kanadının tavrı bekleniyor. Bayram öncesi AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi arayarak bayramdan sonra görüşmelerin başlayacağı mesajını verdi. Ancak CHP kanadının, koşulları var. CHP, madde yerine uzlaşılan 'bölümlerin' çıkarılmasını istiyor. Hamzaçebi, T24'e, " Biz yasama dokunulmazlığı dahil tutuklu vekiller sorununun da çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kart: CHP ile AKP arasında yürüyebilecek bir süreç değil

CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu sözcüsü Atilla Kart, 'madde sayısı' ve 'dokunulmazlıklar' üzerinden tartışmaların doğru olmadığını söyledi. Kart'a göre, bu süreç sadece CHP ve AKP arasında yürütülmemeli. "Dört partinin mutabakatı ile sürecin gelişmesi doğru olur" diyen Kart, " Bu konuyu yasama dokunulmazlığı ve tutuklu vekiller olarak görmek de yanlış. Demokrasi ve özgürlük önünde temel engeller var. Mesela, Meclis Genel Kurul Çalışmaları saat 19.00'dan sonra televizyondan verilmiyor. Bu engelin kaldırılması lazım. Kamuoyunun bilgilendirilmesinin önünde böyle bir engel kabul edilemez" şeklinde konuştu.

AKP, MHP ve BDP'yi henüz aramadı

Canikli'nin yürüttüğü Anayasa girişimlerinde, MHP ve BDP ile henüz bir temas sağlanmadı. MHP ve BDP, Anayasa çalışmalarının devamından yana. MHP'nin komisyon üyesi Faruk Bal, T24'e, "AKP'nin 18 defa yama ile tamir etmeye çalıştığı darbe Anayasasında aynı şeyi 19. kez yapmasına karşıyız" dedi. Bal, " AKP, 41 maddeyi tıkayan 'Başkanlık' sistemi önerisini çeksin. BDP, ise bölücü önerilerinden vazgeçerse Türkiye yeni bir Anayasa yapabilir" diyor.

BDP: Temel iskeleti belirleyen maddelerde uzlaşma olmadı

BDP'nin komisyon danışmanı Meral Danış Beştaş, Anayasa'nın temel iskeletini ortaya koyacak maddelerde hiç bir uzlaşmanın olmadığına dikkat çekiyor. "59 maddenin çıkarılmasının hiç bir derde deva olmayacağı kesin" diyen Beştaş, " 59 madde birbiriyle bağlantılı değil. Bütünlük sağlamıyor. Çözüm getirmeyen, dağınık maddelerden söz ediyoruz. Yeni bir Anayasa yapacaksak, Kürt sorunu, ana dil, farklı dil ve tüm kimliklere karşılık verilmesi gerekiyor. Çağın ve evrensel krıterlere uyulması gerekiyor" dedi. "Seçimden önce , iç politika malzemesi yapalım demenin Anayasa için hiç doğru ollmadığını" anlatan Beştaş, " Başlangıç metni dahil, vatandaşlık, eşitlik, yargının temel normları, cinsiyet eşitliği, ana dilde eğitim, yerel yönetimler gibi en önemli maddelerde uzlaşma yok" dedi.