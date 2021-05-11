Bayram öncesi dikkat; aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni!

Aşırı tüketilen şekerin cinsel hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda dikkatli olunmasını önerdi ve "Diyabet, cinsel bölgeye kan taşıyan ve sertleşmeyi sağlayan damarları olumsuz etkileyerek, sertleşme bozukluğuna neden oluyor. Diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu görülme riski diğerlerine göre 3 kat artıyor” diye konuştu.

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kaldı. Hattat Klinik’ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bayramda tatlı tüketiminin arttığına dikkat çekerek, beraberinde gelişen şeker hastalığının neden olduğu cinsel sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

"Türkiye'de 3 buçuk milyon şeker hastası var"

Fazlam tüketilen şekerin, diyabete neden olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, 2009 yılı verilerine göre, dünya genelinde 300 milyon diyabet hastası bulunduğunu aktardı. Bu rakamın 2030 yılında 400 milyonu geçmesinin beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Hattat, "Türkiye'de ise 3 buçuk milyon şeker hastası ve bir bu kadar daha ön-diyabet vakası olduğu tahmin ediliyor. Şeker hastalığı görme kusurlarından, böbrek sorunlarına, kalp-damar rahatsızlıklarından, sinir sistemi problemlerine, sertleşme bozukluğuna kadar birçok sağlık problemine neden oluyor. Yaşam süresini de kısaltıyor" diye konuştu.

Orgazm hissinde azalma, haz alamama

Şeker hastalığının iki ana sistemi olumsuz etkileyerek sertleşme bozukluğuna neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, “Öncelikle cinsel bölgeye kan taşıyan ve sertleşmeyi sağlayan damarlar etkileniyor. Sertleşme işlevinde görev alan sinirler de hasar görebiliyor. Böylece diyabeti olan erkeklerin yüzde 50-70'i sertleşme sorununa yatkın hale geliyor. Diyabetli erkeklerde sertleşme sorunu görülme riski diğerlerine göre 3 kat artıyor. Şeker hastalığı tanısı konulduktan yaklaşık 10 yıl sonra da hastaların yarısında sertleşme sorunu görülüyor. Şeker hastalığı, testosteron hormonunu da düşürebiliyor. Bu durumda cinsel isteksizliğe eşlik eden sertleşme problemi görülüyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hattat, “Tüm bunların yanında orgazm hissinde azalma, haz alamama, mesaneye doğru geri boşalma veya gecikmiş boşalma problemleri de sıklaşıyor. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonu riski arttığından, prostat enfeksiyonu riski de yükseliyor. Bunlar da idrar sorunlarına ve yine dolaylı olarak cinsel problemlere yol açıyor. Ayrıca, peniste eğrilme, bükülmeler, şekil bozuklukları, Peyroni hastalığı (penis eğriliği) ve ağrı da görülebiliyor” dedi. (DHA)