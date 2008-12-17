Bayram kilolarını verirken aceleci olmayın

Bayramda ete ve tatlıya fazla yüklenenlerde, tartıdaki rakam biraz fazla görünüyor olabilir. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet Cafe’deki yazısında (17.12.08), tartıdaki rakamları görüp de paniğe kapılmamamız gerektiğini söylüyor. Koçak’ın yazısı şöyle:
Bayramlarda beslenme düzenimiz bozulur. Bayram sonrası sakın paniğe kapılmayın. Aşağıdaki ihtimallere bir göz atın, belki de iki gün sonra fazla kilo kendiliğinden gidebilir.
Bayram tatilini bu yılda birçok kişi bir gün izin alarak 9-10 güne uzattı. Seyahate gidenler veya ailesi ile evde zaman geçirenler bayram dönüşü biraz daha farklı yeme ve içmenin sonucunu fazla kilo olarak hissedebilirler. Bayram, tatil, seyahat normal yeme düzenimizin bozulduğu zamanlardır. Bu durumu kabul ederek tedbirli olmak veya sonuçları konusunda bir karar almak önemlidir. Sakın paniğe kapılmayın, kısa sürede hızlı kilo vermeyi hedeflemeyin.
Tartıda gördüğünüz ilk rakama hemen aldanıp moralinizi bozmayın. Çünkü gördüğünüz fazlalık gerçek kilo olmayabilir. Aşağıdaki ihtimallere bir göz atın belki de iki gün sonra tüm fazla kilo kendiliğinden gidebilir.
Uzun yolculuklarda hareketsiz kalınca vücutta şişlikler meydana gelebilir
Günlük rutin yaşamın dışına çıkmak bağırsak düzeninizi etkilemiş olabilir, kabızlık sorunu nedeniyle kilo fazla görünür.
Bir gün önce tuzlu bir sos veya yemek yediyseniz ertesi gün ödem oluşabilir.
Az su içtiyseniz vücudunuz su tutmuş olabilir biraz daha fazla su içerek bu durumdan kurtulabilirsiniz.
Alkollü içecekler vücutta ödeme sebep olur birkaç gün içinde bu durum düzelir.
Kadınlar için mensturasyon (âdet) döneminin yaklaşmış olması kiloda 1 -1. 5 kg artış yaratabilir.
Yukarıdaki ihtimalleri göz önünde bulundurup daha fazla su içip, bağırsaklarınızın düzene girmesini, âdet döneminizin geçmesini bekleyerek sabırlı olun.
Vücutta 1 kg yağlanma olması için fazladan 7 bin kalori almak gerekir. Sadece ufak tefek sapmalar hemen yağlandığınız anlamına gelmez.
1 gr yağ 9 kalori
1 gr protein 4 kalori
1 gr karbonhidrat 4 kalori
1 gr alkol 7 kalori enerji verir.
Bayram boyunca yediklerinizi düşünün. Ben sıklıkla yenilen bazı besinlerin kalorileri hakkında size biraz fikir verebilirim:
Baklava 1 porsiyon baklava ortalama 420-440 kalori içerir
Barbunya pilaki 1 porsiyon 6-7 çorba kaşığı barbunya pilaki yaklaşık 330-350 kalori içerir
Biftek yağlı 90 gram yağlı biftek ortalama 250-260 kalori içerir
Bira normal 1 kutu 330 ml normal bira ortalama 140-150 kalori içerir
Börek 1 porsiyon börek ortalama 300-310 kalori içerir
Bulgur pilavı 1 porsiyon bulgur pilavı ortalama 310-320 kalori içerir
Çikolata kaplı kek 1 porsiyon çikolata kaplı kek ortalama 410-430 kalori içerir
Çikolata sütlü 30 gram çikolata sütlü ortalama 160-170 kalori içerir
Dürüm kebap 1 porsiyon kebap dürüm ortalama 500-550 kalori içerir
Ekmek yufka 25 gram yaklaşık 1 dilim yufka ekmek 65-70 kalori içerir
Etli pilav 1 porsiyon etli pilav ortalama 450-460 kalori içerir
Etli yaprak sarma 4 adet etli yaprak sarma ortalama 330-340 kalori içerir
Fındık lahmacun 2 adet küçük fındık lahmacun yaklaşık 90-100 kalori içerir
Humus 4 çorba kaşığı humus yaklaşık 280-300 kalori içerir
İç pilav 1 porsiyon iç pilav yaklaşık 410-420 kalori içerir
1 adet kızartılmış içli köfte ortalama 180-200 kalori içerir
Haşlama içli köfte ise yaklaşık 120-150 kalori içerir
İrmik helvası 1 porsiyon irmik helvası ortalama 540-560 kalori içerir
Kabak tatlısı 1 porsiyon kaymaksız kabak tatlısı ortalama 330-340 kalori içerir
Katmer 1 porsiyon katmer yaklaşık 470-480 kalori içerir
Kazandibi 1 porsiyon kazandibi ortalama 270-280 kalori içerir
Kıymalı pide 1 porsiyon kıymalı pide yaklaşık 500-550 kalori içerir
Koyun eti yağlı 90 gram yağlı koyun eti ortalama 280-290 kalori içerir
Muz likörü 40 ml muz likoru yaklaşık 120-130 kalori içerir
Peynirli künefe 1 porsiyon peynirli künefe ortalama 520-540 kalori içerir
Sac kavurması 1 porsiyon sac kavurma ortalama 350-370 kalori içerir
Şekerpare 1 porsıyon şekerpare ortalama 470-480 kalori içerir
Sütlaç 1 kâse sütlaç ortalama 270-280 kalori içerir
Tavuk pirzola 1 köfte kadar yaklaşık 30 gram beyaz derisiz tavuk
eti 55 kalori, derili tavuk eti ise 75 kaloridir
Tulumba tatlısı 1 porsiyon tulumba tatlısı ortalama 509 kalori içerir
Bayram kilolarını verirken sakin ve kararlı olun, yeme biçiminizi gözden geçirin.
Hızlı kilo verme diyetlerinden uzak durun ve haftada 1 kg verecek şekilde içinde her besinden bulunan az ve sık yemek yeme esasına dayanan ve beraberinde egzersiz olan bir diyetisyen tarafından planlanmış programlar yapın.
Ekmek ve karbonhidratı tamamen kesen diyetler, tek besin diyetleri gibi diyetleri, size mucize ve sihir vaad eden programları sakın uygulamayın.
Günlük beslenmenizde ara öğünler ilave ederek metabolizmanın çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ama ara öğün içeriklerine dikkat etmeniz de önemlidir. Özellikle saflaştırılmış ürünler ,şeker, şekerli ürünler yerine daha komplike besinleri tercih etmeniz (meyve, süt, peynir, kepekli ekmek..) daha doğru olacaktır.
Çok yoğunsanız ve ara öğün yapacak vaktiniz yoksa yanınızda taşıyabileceğiniz kuru meyve, ceviz veya fındık, diyet bisküvi veya minik peynirli bir sandviç bile sizin metabolizmanızı çalıştıracak ve o esnada ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacaktır.