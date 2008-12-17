Bayram kilolarını verirken aceleci olmayın

Bayramda ete ve tatlıya fazla yüklenenlerde, tartıdaki rakam biraz fazla görünüyor olabilir. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet Cafe’deki yazısında (17.12.08), tartıdaki rakamları görüp de paniğe kapılmamamız gerektiğini söylüyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



Bayramlarda beslenme düzenimiz bozulur. Bayram sonrası sakın paniğe kapılmayın. Aşağıdaki ihtimallere bir göz atın, belki de iki gün sonra fazla kilo kendiliğinden gidebilir.



Bayram tatilini bu yılda birçok kişi bir gün izin alarak 9-10 güne uzattı. Seyahate gidenler veya ailesi ile evde zaman geçirenler bayram dönüşü biraz daha farklı yeme ve içmenin sonucunu fazla kilo olarak hissedebilirler. Bayram, tatil, seyahat normal yeme düzenimizin bozulduğu zamanlardır. Bu durumu kabul ederek tedbirli olmak veya sonuçları konusunda bir karar almak önemlidir. Sakın paniğe kapılmayın, kısa sürede hızlı kilo vermeyi hedeflemeyin.

Tartıda gördüğünüz ilk rakama hemen aldanıp moralinizi bozmayın. Çünkü gördüğünüz fazlalık gerçek kilo olmayabilir. Aşağıdaki ihtimallere bir göz atın belki de iki gün sonra tüm fazla kilo kendiliğinden gidebilir.



Uzun yolculuklarda hareketsiz kalınca vücutta şişlikler meydana gelebilir

Günlük rutin yaşamın dışına çıkmak bağırsak düzeninizi etkilemiş olabilir, kabızlık sorunu nedeniyle kilo fazla görünür.

Bir gün önce tuzlu bir sos veya yemek yediyseniz ertesi gün ödem oluşabilir.

Az su içtiyseniz vücudunuz su tutmuş olabilir biraz daha fazla su içerek bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Alkollü içecekler vücutta ödeme sebep olur birkaç gün içinde bu durum düzelir.

Kadınlar için mensturasyon (âdet) döneminin yaklaşmış olması kiloda 1 -1. 5 kg artış yaratabilir.



Yukarıdaki ihtimalleri göz önünde bulundurup daha fazla su içip, bağırsaklarınızın düzene girmesini, âdet döneminizin geçmesini bekleyerek sabırlı olun.

Vücutta 1 kg yağlanma olması için fazladan 7 bin kalori almak gerekir. Sadece ufak tefek sapmalar hemen yağlandığınız anlamına gelmez.

1 gr yağ 9 kalori

1 gr protein 4 kalori

1 gr karbonhidrat 4 kalori

1 gr alkol 7 kalori enerji verir.



Bayram boyunca yediklerinizi düşünün. Ben sıklıkla yenilen bazı besinlerin kalorileri hakkında size biraz fikir verebilirim:



Baklava 1 porsiyon baklava ortalama 420-440 kalori içerir



Barbunya pilaki 1 porsiyon 6-7 çorba kaşığı barbunya pilaki yaklaşık 330-350 kalori içerir



Biftek yağlı 90 gram yağlı biftek ortalama 250-260 kalori içerir



Bira normal 1 kutu 330 ml normal bira ortalama 140-150 kalori içerir



Börek 1 porsiyon börek ortalama 300-310 kalori içerir



Bulgur pilavı 1 porsiyon bulgur pilavı ortalama 310-320 kalori içerir



Çikolata kaplı kek 1 porsiyon çikolata kaplı kek ortalama 410-430 kalori içerir



Çikolata sütlü 30 gram çikolata sütlü ortalama 160-170 kalori içerir



Dürüm kebap 1 porsiyon kebap dürüm ortalama 500-550 kalori içerir



Ekmek yufka 25 gram yaklaşık 1 dilim yufka ekmek 65-70 kalori içerir



Etli pilav 1 porsiyon etli pilav ortalama 450-460 kalori içerir



Etli yaprak sarma 4 adet etli yaprak sarma ortalama 330-340 kalori içerir



Fındık lahmacun 2 adet küçük fındık lahmacun yaklaşık 90-100 kalori içerir



Humus 4 çorba kaşığı humus yaklaşık 280-300 kalori içerir



İç pilav 1 porsiyon iç pilav yaklaşık 410-420 kalori içerir



1 adet kızartılmış içli köfte ortalama 180-200 kalori içerir



Haşlama içli köfte ise yaklaşık 120-150 kalori içerir



İrmik helvası 1 porsiyon irmik helvası ortalama 540-560 kalori içerir



Kabak tatlısı 1 porsiyon kaymaksız kabak tatlısı ortalama 330-340 kalori içerir



Katmer 1 porsiyon katmer yaklaşık 470-480 kalori içerir



Kazandibi 1 porsiyon kazandibi ortalama 270-280 kalori içerir



Kıymalı pide 1 porsiyon kıymalı pide yaklaşık 500-550 kalori içerir



Koyun eti yağlı 90 gram yağlı koyun eti ortalama 280-290 kalori içerir



Muz likörü 40 ml muz likoru yaklaşık 120-130 kalori içerir



Peynirli künefe 1 porsiyon peynirli künefe ortalama 520-540 kalori içerir



Sac kavurması 1 porsiyon sac kavurma ortalama 350-370 kalori içerir



Şekerpare 1 porsıyon şekerpare ortalama 470-480 kalori içerir



Sütlaç 1 kâse sütlaç ortalama 270-280 kalori içerir



Tavuk pirzola 1 köfte kadar yaklaşık 30 gram beyaz derisiz tavuk

eti 55 kalori, derili tavuk eti ise 75 kaloridir



Tulumba tatlısı 1 porsiyon tulumba tatlısı ortalama 509 kalori içerir



Bayram kilolarını verirken sakin ve kararlı olun, yeme biçiminizi gözden geçirin.



Hızlı kilo verme diyetlerinden uzak durun ve haftada 1 kg verecek şekilde içinde her besinden bulunan az ve sık yemek yeme esasına dayanan ve beraberinde egzersiz olan bir diyetisyen tarafından planlanmış programlar yapın.



Ekmek ve karbonhidratı tamamen kesen diyetler, tek besin diyetleri gibi diyetleri, size mucize ve sihir vaad eden programları sakın uygulamayın.



Günlük beslenmenizde ara öğünler ilave ederek metabolizmanın çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz. Ama ara öğün içeriklerine dikkat etmeniz de önemlidir. Özellikle saflaştırılmış ürünler ,şeker, şekerli ürünler yerine daha komplike besinleri tercih etmeniz (meyve, süt, peynir, kepekli ekmek..) daha doğru olacaktır.



Çok yoğunsanız ve ara öğün yapacak vaktiniz yoksa yanınızda taşıyabileceğiniz kuru meyve, ceviz veya fındık, diyet bisküvi veya minik peynirli bir sandviç bile sizin metabolizmanızı çalıştıracak ve o esnada ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacaktır.

