Bayram hareketliliği endişesi: 20 milyon kişi daha aşılanarak virüse karşı ‘dalgakıran’ oluşturulması hedefleniyor

Ankara, bayramdaki hareketliliğin vaka sayısına etkisini masaya yatırdı. Bayram sonrası yaklaşık 20 milyon kişinin daha hızla aşılanarak virüse karşı ‘dalgakıran’ oluşturulması hedefleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, pandeminin yaz aylarında ulaştığı nokta ve bayramla beraber artış beklenen vaka sayısı, aşılama hızının arttırılmasını zorunlu kıldı. Bayramdan sonraki 1.5 ay içerisinde en az 18-20 milyon kişiye daha ilk doz aşı yapılması gerektiği belirtiliyor. Amaç, eylül ayına gelindiğinde en az 60 milyonun tamamen aşılanmış olmasını sağlamak. Bayramdaki hareketlilikle vakaların 10 bine ulaşacağı iddia ediliyor. Bu yükselişin aşı olmayanlar için büyük risk oluşturduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmelere göre, aşıların etkisi kısmen azalsa da ağır hastalığı ve ölümü yüzde 90 engelliyor. Aşısı tamamlanmış kişiler virüs kapsa da hastalığı hafif geçirecekleri belirtiliyor. Ancak yeni dalganın, daha çok aşı olmayanları etkileyeceği ifade ediliyor. Aşı konusunda çok geride olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kanaat önderleri ve muhtarların kampanyaya katkı sağlaması için çalışma yapılması gerektiği belirtiliyor.

Sonbahara kadar olan 1.5 aylık sürenin aşılama açısından çok önemli olduğu ifade ediliyor.