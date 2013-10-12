Bayram göçü başladı, tatilciler akın akın gidiyor...

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için 1,5 milyon kişi perşembe gününden itibaren yollara düştü. TEM'in Yeniçağ ve Gerede gişelerinde 10 kilometre kuyruk oluşurken köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişler başladı.

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla, büyük şehirlerden tatil beldelerine ve Anadolu şehirlerine bayram göçü başladı. Otobüs biletleri tükendi. Karayolları, trafik yoğunluğunun önüne geçmek için TEM ve D-100 Karayolu’nun İstanbul-İzmit arasında tüm onarım çalışmalarını durdurdu ve Deniz İşletmeleri de Gebze-Eskihisar ile Yalova-Topçular arasına 17 gemiyle 24 saat kesintisiz seferler başlattı.

Yollarda bayram çilesi

Kurban Bayramı’nın tatilinin ilk günü TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde yoğunluk yaşanırken, İstanbul istikametine ise ulaşım rahat şekilde sağlanıyor. Ankara istikametinde yaşanan yoğunluğa rağmen trafik akarken, Yeniçağa ve Gerede gişelerinin önünde oluşan uzun araç kuyrukları, tatilcilerde sıkıntı yarattı. Karadeniz’e bağlantıyı sağlayan Gerede gişelerinin önünde oluşan yoğunluğu azaltmak için trafik ekipleri Gerede gişelerinden önceki Yeniçağa gişelerine sürücüleri yönlendirerek yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Gişeler ile TEM Otoyolu’na bağlantıyı sağlayan yolun tek şerit olması nedeniyle 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşurken, sürücüler araçlarıyla adım adım ilerlemek zorunda kaldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Murat Sönmez sabahın erken saatlerinden itibaren bayram trafiğinin başladığını belirterek, "Yeniçağa ve Gerede mevkilerinde uzun araç konvoyları oluşmuş durumda. Özellikle Gerede mevkiinde gişeler ile otoyol arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşmesi nedeniyle şu an bir yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun gün içerisinde devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Ücretsiz geçişler başladı

Kurban Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollardan ücretsiz geçişler bu gece başladı. Uygulama 21 Ekim saat 03.00’de son bulacak.

Kurban Bayramı nedeniyle bu gece 01.00’dan itibaren tatil süresince köprü ve otoyollarda uygulanacak ücretsiz geçişler başladı. Ücretsiz geçiş hakkında bilgi sahibi olan bazı vatandaşlar köprü gişelerinin hemen öncesinde araçlarını park ederek uygulamanın başlayacağı saati bekledi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla 9 gün boyunca ücretsiz olan köprü ve otoyol geçişleri saat 01.00 itibariyle başladı. Ücretsiz geçişi bekleyen vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Karayolları görevlileri tarafından, gişelere ’geçişler ücretsizdir’ yazıları asıldı. Durumdan haberdar olan sürücüler Boğaziçi Köprüsü girişinde ücretsiz geçişlerin başlayacağı saati bekledi.