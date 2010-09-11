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Yaşam

Bayram dönüşü başladı, trafiğe dikkat!

Ramazan Bayramı'nı Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren tatilciler, yarın yapılacak referandumu da dikkate alarak dönüş yolculuğuna başladı.

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Ramazan Bayramı'nı Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçiren tatilciler, yarın yapılacak referandumu da dikkate alarak dönüş yolculuğuna başladı.


Bayramı Ege ve Akdeniz yörelerindeki çeşitli tatil merkezlerinde geçiren tatilciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.


Tatilciler, İstanbul ve Trakya bölgesine geçmek için Çanakkale güzergahını kullandı.


Yolcular ve otomobiller, Çanakkale-Kilitbahir köyü ile Çanakkale-Eceabat hattında araba vapurlarıyla taşındı.


Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, tatilcilerin mağdur olmaması için Çanakkale-Eceabat hattında 3, Gelibolu-Lapseki hattında ise 4 araba vapurunun kalkış saatlerini beklemeden sefer yaptığını söyledi.

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