Bayraktar: Çanakkale'den İskenderun'a bütün sahilleri temizleyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Çanakkale’den İskenderun’a kadar bütün sahile çekidüzen vereceğiz. Bütün sahili çirkin ve ruhsatsız yapılardan temizleyeceğiz, işgallere son vereceğiz, sahillerimizi vatandaşlarımızın faydalanmasına açacağız” dedi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Erdoğan Bayraktar ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekneyle yaptığı denetimleri konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı, “Tekne gezisi gibi göründüğüne bakmayın. Başbakan çağırdı, ekibimi alarak gittim; kıyı denetimi yaptık, daha önceki denetimlerle ilgili bilgi sunduk ve yeni kıyı projemizi konuştuk” dedi.

Bayraktar şunları söyledi:

“Çok büyük bir projemiz var, uzun süredir üzerinde çalışıyoruz. Çanakkale’den İskenderun’a kadar bütün sahile çekidüzen vereceğiz. Bütün sahili çirkin ve ruhsatsız yapılardan temizleyeceğiz, işgallere son vereceğiz, sahillerimizi vatandaşlarımızın faydalanmasına açacağız. Kıyılarımızı Kıyı Kanunumuza ve diğer mevzuata uygun hale getireceğiz. Projenin özü budur ve amacı budur.”

Çirkin ve kirli görüntü

Bayraktar, Başbakan Erdoğan’ın kıyıdan gördüğü manzara için şöyle konuştu:

“Biz o gün sadece Bodrum sahillerini değil daha geniş bir bölgeyi kıyıdan izledik. Sayın Başbakan da gördüğü çirkin ve kirli yapılaşmadan rahatsız oldu. Bu sorunu halletmemiz gerektiğini söyledi. Kıyılarda, Kıyı Kanunu’nun öngördüğü 50-100 metre kuralının birçok yerde ihlal edildiğini belirledik. Zaten biz uzun süreden beri sahillerimizi kıyıdan teknelerle, helikopterlerle ve karada haritalar üzerinden detaylı bir inceleme ve denetime tabi tuttuk. Görüntüler aldık, kayıtlar yaptık. Kıyı Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun olmayan yapıları ve tesisleri de belirledik. Bu belirlemeleri yaptıktan sonra da uygulamaya yönelik projemizi geliştirdik.”

Üç ayaklı proje

Bakan Bayraktar kıyı projesinin nasıl uygulanacağı konusunda da şu bilgiyi verdi:

“Kıyılardaki hukuk ihlallerini önleyeceğiz. 1992 öncesindeki mevzuat ile sonrasındaki mevzuata göre ayrı değerlendirme yapıyoruz. Daha önce hukuka uygun yapılmış olan yapılara müktesep hak (kazanılmış hak) olduğu için dokunmayacağız. Ama hukuka aykırı olarak yapılmış olan yapı ve tesisleri kaldıracağız. Ruhsatlı olmayan, 50-100 metre kuralına aykırı inşa edilmiş yapıları ve tesisleri görüntü ve çevre kirliliği yaratmıyorsa bedelini ödeyip kamulaştıracağız, derme çatma olanları ise enkaz bedelini ödeyerek kaldıracağız. Böylece kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bu uygulama ile kıyılarımızı görüntü ve çevre kirliliğinden kurtaracağız. 0-50 metre arasında tesis olmayacak. 50-100 metre arasında geçici tesis, 100 metreden başlamak üzere de yapıların hukuki uygun hale getirilmesini sağlayacağız. İşgale izin vermeyeceğiz, vatandaşlarımız da sahillerimizden rahat bir şekilde yararlanabilecekler. Kıyılarımızı kanuna uygun hale getirerek kıyı yağmasını önleyeceğiz. Yeşili ve maviyi koruyarak sahillerimizi güzelleştireceğiz. Kıyılarda ruhsatsız, derme çatma, çirkin ve kirli yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.”