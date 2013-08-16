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Politika

Erdoğan Ege sahillerini denetledi, yapılaşma için 'felaket' dedi

Bakanlık ekibiyle incelemelerini sürdüren Erdoğan, teknede toplantılar da yaptı

16 Ağustos 2013 12:59

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sahillerde denetimlerde bulunduğu ortaya çıktı. Sahillerdeki yapılaşmayı “felaket” diye nitelendiren Erdoğan, “Denetim ve cezai işlemlere hemen başlıyoruz” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki tatili sırasında tebdili kıyafetle denetim yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kötü yapılaşmaya tepki gösterdi.

Torba ve Güvercinlik koylarında gördüğü çarpıklıkları bürokratlara tek tek not ettiren Başbakan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile ekibini de Bodrum’a çağırdı.

Bakanlık ekibiyle incelemelerini sürdüren Erdoğan, teknede toplantılar da yaptı.

Başbakan Erdoğan, Türkmenistan'a giderken uçakta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Bu kadar vicdansızlık olmaz. Yapılaşma denize kadar girmiş. Kıyı-kenar çizgisi filan hak getire. Neredeyse denize düşecekler” dedi.

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‘Durum felaket’

 

Kimseye haber vermeden incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, “Durum felaket. Çevre çevre diyenlerin çevre duyarlılıklarını orada gördük. Tutanaklar tuttuk. Bütün sahil bandını bu şekilde denetleyeceğiz” diye konuştu.

 

‘Yıkımlara başlayacağız’

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili inceleme yapacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kıyı-kenar çizgisi incelemesi yapılacak. Belediyeler bu inşaatlar yapılırken neredeymiş? Nasıl izin vermişler anlamak mümkün değil. Denetimler sonunda haklarında dava açılabilir, gerekirse de görevden almalar olabilir. Denetimler ve cezai işlemlere hemen başlıyoruz. Valilikler, kolluk güçleri verecek. Yıkımlara başlayacağız.”

 

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