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Politika

Bayraktar: "Van'ın merkezinin değişeceği yok" VAN (A.A)

09 Aralık 2011 19:01

-Bayraktar: "Van'ın merkezinin değişeceği yok" VAN (A.A) - 09.11.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Van olduğu yerde kalıyor, Van'ın merkezinin değişeceği yok'' dedi. Van'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Hacıbekir Mahallesi'ndeki Mehmetçik Çadır Kenti'ndeki mescitte cuma namazını kıldıktan sonra çadırlarda kalan depremzedelerle bir süre sohbet etti. Yemek sırasında bekleyen vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bayraktar, depremde mağdur olanların yeni evlerini yapmak için çalıştıklarını, en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak evlerin hak sahiplerine teslim edileceğini kaydetti Daha sonra etütlerin düzenlendiği çadırları gezen Bayraktar, burada çocuklara seslenerek, ''Evlerinizi ve okullarınızı en kısa zamanda yapacağız. Burada ailenizle birlikte geçici kalıyorsunuz. Bu çadırda şimdilik etüt yapıyorsunuz. İnşallah yapacağımız pırıl pırıl okullarınıza girerek daha sağlıklı bir eğitim alacaksınız. Allah hepinize yardımcı olsun'' diye konuştu. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, ''Van olduğu yerde kalıyor, Van'ın merkezinin değişeceği yok. Bugün dünyaya baktığımız zaman, Kobe'den tutun da Amerika'nun güneybatısına kadar deprem riski altında olan şehirler var, İstanbul da öyle...'' dedi.

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