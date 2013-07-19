Bayrakçı Ali ve İtalyan fotoğrafçı Cacciatori'ye 7 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcı Nazmi Okumuş, Gezi olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir bölümünü tamamladı. Selahattin Günday'ın DHA'da yer alan haberine göre, Savcı Okumuş, bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek’in ve İtalyan fotoğrafçı Mattia Cacciatori'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkındaki iddianame düzenledi.

'Sarıçiçek eylemci grup içindeydi'

6 Temmuz’da gerçekleşen olayların anlatıldığı iddianamede, Ali Sarıçiçek’e ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Sarıçiçek’in eylemci grup içinde olduğunun belirtildiği iddianamede,"Kamuoyunda herhangi bir eyleme katılmadığı, sadece eylem bölgesinde bayrak sattığı yönünde yanlış ve yoğun bilgi akışı yapılan şüpheli Ali Sarıçiçek’in, söz konusu eylemci grup ile birlikte hareket ettiği gibi, grup ile birlikte Taksim Gezi Parkı’na girmek için konuşmalar yaptığı, gözaltına alınmak istendiğinde kolluk görevlilerine aktif direnmede bulunduğu görüntü kayıtlarında tespit edilmiştir" denildi.

Sarıçiçek'in 7 yıl hapsi isteniyor

İddianamede Sarıçiçek’in ‘Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet’ ve ‘Görev yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl 2 aydan, 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenildi.

İtalyan gazeteciye 7 yıl hapis istemi

İddianamede olaylar sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan İtalyan fotoğrafçı Mattia Cacciatori de şüpheli olarak yer aldı. Cacciatori için de ‘Toplantı ve gösteri kanununa muhalefet’ ve ‘Görev yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl 2 aydan, 7 yıla kadar hapis isteniyor. İddianamede 41 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

'11 suçtan sabıka kaydı var'

Öte yandan iddianamenin delil klasöründe Ali Sarıçiçek’in sabıka kaydı da yer aldı.11 ayrı suç kaydının yer aldığı sabıka kaydında, Sarıçiçek’in Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ gibi suçlardan ceza aldığı görüldü