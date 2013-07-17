Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek tahliye oldu

Gezi Parkı olayları sırasında bayrak satarken gözaltına alınan ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlamasıyla tutuklanan Ali Sarıçiçek, avukatının itirazı sonuç verince bu akşamüzeri tahliye oldu.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Sarıçiçek ve diğer tutukluların avukatı Tülay Odabaş dün Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na giderek müvekkillerinin tahliyesi yönünde talepte bulunmuştu. Talebi değerlendiren nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesi, Ali Sarıçiçek’in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tahliyesine karar verdi. Tahliye kararında, “Şüpheliler hakkında uygulanan tutuklama tedbiri ile verilmesi beklenen ceza arasındaki orantılılık ilkesi gereğince tutuklama kararlarının kaldırılması" denildi.

Ancak şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri konuldu. 8 şüphelinin de her gün mesai saatleri içinde karakola giderek imza atma şartı getirildi.

Tahliye müjdesi, görüşme sonrası geldi

Tutuklanan Ali Sarıçiçek'i, avukatı Tülay Odabaş ve oğlu Selami Sarıçiçek (17) cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapmak için hazırlanan avukat Odabaş'a adliyeden Sarıçiçek'in tahliye olduğu haberi geldi. Avukat Tülay Odabaş ve Selami Sarıçiçek, öğlen saatlerinde Metris Cezaevi'ne geldi. Odabaş, yaklaşık iki saat kaldıkları cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklama yapmak için hazırlanırken, Odabaş'ın cep telefonu çaldı. Asistanının baktığı telefondan, Ali Sarıçiçek'in tahliye edildiği haberi geldi.

'Beni geçmişimle neden yargılıyorsunuz?'

Ali Sarıçiçek ve diğer 7 kişi akşam saatlerinde cezaevinden serbest bırakıldı. Cezaevi çıkışı kameralara konuşan Ali Sarıçiçek, geçmişte yattığı hapis cezası nedeniyle sabıkalı olduğunu ve bu olaylar sırasında tutuklanmasının nedeninin de bu sabıka olduğunu iddia ederek ‘beni geçmişimle yargıladılar’ dedi.

Adalet sistemine sitem eden Sarıçiçek şunları söyledi:

Adalet yerini buldu ama geç gelen adalet, adalet değildir. Türkiye’de adalet yerlere düştüğünü görüyorsunuz. Biz Bayrak sattığımızı ispatlayamasak… Cezaevinde o kadar insan var ki suçsuz yere yatıyor. Türkiye’de delilden suçluya değil, suçludan delilere gidilmeye çalışılıyor. Benim eski suçlarımı soruyorlar. Olabilir. Ben cezamı çekmiş çıkmışım. Fakat sabıkalısın diye iş veren yok. Bunları söylemiyorlar, çoluğumun çocuğumun rızkı için bayrak satmışım bunları niye söylemiyorlar. Benim cezaevinde yatıp çıktığımı söylüyorlar. Bu beni suçlu kılıyorsa, bırakmayın beni temelli yatayım. Hiçbir vatandaşı bırakmayın cezaevinden. Ben cezamı çekmiş çıkmışım. Beni geçmişimle neden yargılıyorsunuz?

Merhamet Sarıçiçek: Adalet yerini buldu

Adliye önünde bekleyen Ali Sarıçiçek'in eşi Merhamet Sarıçiçek de tahliye kararına sevindiğini belirterek, "Tahliye kararına çok sevindik. Çünkü haksız yere hiçkimsenin özgürlüğü elinden alınamaz ki. Haksız yere yatmalarının hiçbir anlamı yoktu. Adalet yerini buldu" dedi.