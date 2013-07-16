'Gezi' eyleminde tutuklanan bayrak satıcısı serbest bırakıldı

Taksim’deki Gezi Parkı olaylarında gözaltına alınan, bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de aralarında bulunduğu tutuklu 8 kişi yapılan itiraz sonrasında serbest bırakıldı. 6 Temmuz’da Taksim’deki eylemler sırasında gözaltına alınan 8 kişi ve 8 Temmuz günü “baret-gözlük taşımak” gibi gerekçelerle tutuklanmışlardı. Ali Sarıçiçek, ayrıca, "isyana teşvikle" de suçlanmıştı. Tutuksuz yargılanacak sanıklar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Eşi isyan etmişti

Bayrak satarken gözaltına alınan ve ‘isyana teşvik’ suçlamasından tutuklanan Ali Sarıçiçek’in eşi Merhamet Sarıçiçek, “Ne yani, sokakta pala mı satsaydık?” diyerek isyan etmişti. “Merhamet Sarıçiçek ‘Tamam benim kocam örgüt kurdu. 7 kişiyiz biz örgütüz. 5 tane çocuğum var. Biz örgütüz. Eşim Kazlıçeşme'de de bayrak sattı. Orada neden tutuklamadınız?” demişti.