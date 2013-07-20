Bayrakçı Sarıçiçek: Ben ne yapmışım?

Gezi Parkı olaylarının ardından bir süre tutuklanan bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Sarıçiçek'in 7 yıla kadar hapsi istenirken, Sarıçiçek Kurtuluş'taki evinde, DHA'dan İdris Tiftikçi'ye açıklama yaptı.

Pazartesi günü avukatı ile bir basın toplantısı düzenleyeceklerini söyleyen Bayrakçı, "Ben ne yapmışım, benim örgütüm ailem, çoluğum çocuğum, ben ekmek davasına düşmüşüm. Ben ekmeğim için oradaydım. Ben oradakilerin hiçbiri tanımam. Bilmediğim insanlara beni nasıl dahil ediyorlar. Beni onlara dahil etmesi için, onları bilmem lazım, telefon numaralarının bende olması lazım. Bilgisayarla görüşmemiz lazım. Bir şekil de görüşmemiz lazım. Beni nasıl onlara dahil ediyorlar" dedi.

İddianamede belirtilen kamera kayıtları ile ilgili de "Ben bayrak satıcısıyım, ben olayların içindeydim. Zaten bayrak satarken, oradakilerle sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Eğer bunlar delilse, diyecek birşey yok. Benim suçum yok. Kesinlikle onlarla benim bir alakam yok" dedi.