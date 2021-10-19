Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı.

Bayraktar için öğle vakti burada cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda siyasi isim katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Onun adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraktar için bir konuşma gerçekleştirdi.

Daha sonra söz alan Selçuk Bayraktar ise "Kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz hepinizden Allah razı olsun. O bizim babamızdı, bir taraftan arkadaşımızdı. Aynı zamanda ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu. En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 yıl önce insansız hava araçları için yola çıktığımızda, 'Yapamazsınız' dedikleri dönemde bildiği hak yolda dimdik giderek herkesin inadına giderek 20 senede Allah'ın izniyle ülkemizi dünyada bu alanda lider konumuna getirdi. Dürüstlükten, namustan hiç taviz vermedi." dedi.

Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.

TIKLAYIN | Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti