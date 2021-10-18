Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti

Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü" denildi.

Bayraktar, yarın Fatih Camii'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Siyasilerden taziye mesajları

Vefat haberinin ardından siyasi çevrelerden Bayraktar için taziye mesajları geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli savunma sanayimize büyük katkılar sunmuş kıymetli büyüğümüz Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise vefat haberine ilişkin olarak yayımladığı taziye mesajında "Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."