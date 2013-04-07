Baykam: Ülker'in Türkiye'yi yeşile boyama derdi yok

Ressam Bedri Baykam, “Boş çerçeve” adlı eserini 125 bin dolara Murat Ülker’in satın almasının ardından yapılan eleştiriler için “O grubun Türkiye’yi yeşile boyama derdi yok. İleride Cumhuriyet düşmanı gibi davranırsa, ona göre tavrımı değiştiririm” dedi.

Hürriyet gazetesinden Aslı Barış’ın sorularını cevaplayan Baykam, Boş Çerçeve’nin Murat Ülker’e satış sürecini değerlendirdi.

Baykam, “Eserimi Murat Ülker için özel olarak yapmışım gibi bir hava oluşuyor. Ancak bu çalışmam daha New York’a gitmeden önce tüm önemli dünya sanat dergilerinde yer almıştı. Kaldı ki, Murat Bey’den önce üç- dört koleksiyoner, eserimi görüp topa girmek istedi. Ama fiyattan ya da başka nedenlerden dolayı olmadı” dedi.

Baykam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tanışmamıza gelince, koleksiyonerlerin, sanatçılarla bir araya gelmesi son derece doğal bir durumdur. Bir ortak arkadaşımız aracılığıyla beni dört ay önce evine davet etti. Bizi ağırladı, koleksiyonunu gösterdi. Türkiye’nin çağdaş sanat alanında en büyük koleksiyoneri olma yolunda. Bir ay sonra benim sanat galerime geldi. Müzayede salonunda kıyafet yarışması yapan sahte sanatseverler gibi değil, eserlerimin kavram çeşitliliğiyle, konunun içeriğiyle, tüm kariyerimle ilgilendi.

Evet, toplam dört çalışmamı aldı. 2 adet dört boyutlu çalışmalarımdan, bir tane de ‘Tarihin Röntgencisi’ koleksiyonumdan eser satın aldı. Kaldı ki, ben hiçbir eserimi almasa da onunla dostluğumu sürdürürdüm. Çünkü o çağdaş sanatı destekleyen en önemli isimlerden biri. Koleksiyonunda Ömer Uluç’lar, Burhan Doğançay’lar var. Onlar anti-Atatürkçü mü oluyor yani?”

‘İdeolojilerimi satın alacak para yok’

Murat Ülker’in eserlerini satın aldığı için düşüncelerinin değişmeyeceğini söyleyen Baykam, “Şöyle bakalım: Murat Bey’le dört aydır dostuz. Bu zaman içinde benim yazdığım makaleler, Ergenekon tepkileri ya da Silivri’ye gösterdiğim ilgi konusunda bir değişim oldu mu? İdeolojim, cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini benimseyen tavrım farklılaştı mı? Hayır. Çünkü dünya üzerinde benim ideolojimi satın alacak bir para yok. Biri bana 100 milyar dolarlık çek yazsa, Atatürkçü kimliğimi değiştiremez” diye konuştu.

“Ülker grubunun Türkiye’yi yeşile boyamak gibi bir derdi olduğuna inanmıyorum” diyen Baykam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben önyargılarımı rafa kaldırdım. Bunu yapmam medeni bir cesaret, uzlaşmacı bir özeleştiridir. Biri hakkında yakın çevrenizden bir dedikodu duyarsınız: “Sakın onunla görüşme, o fitne ve dedikoducu, senin bile arkandan atıp tutuyor” derler. Siz de mesafeli durursunuz. Sonra tesadüfen bir araya gelirsiniz, bir de bakarsınız ki, bahsedilen unsurların hiçbiri onda yok. Ne yaparsınız? Başkalarının sözüne göre mi, yoksa kendi diyalog ve kişisel gözlemlerinizle mi hareket edersiniz? Ben kendi gözlemlerime göre hareket ettim. Kaldı ki Ülker grubunun Türkiye’yi yeşile boyamak gibi bir derdi olduğuna inanmıyorum. Bize çizilen yeşil sermaye şablonuna uymuyorlar. Öyle olsa çağdaş sanata yatırım yapmazlardı. Ya da sol yayınlara ilan vermezlerdi. Ama yarın beni şaşırtacak girişimlerde bulunsalar, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet aleyhinde yayın yapan bir medya grubu alsa, tavrımı yeniden gözden geçiririm. Görüşmem.”