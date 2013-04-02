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Kültür-Sanat

Murat Ülker'den, Bedri Baykam'ın boş çerçevesine 100 bin dolar!

Murat Ülker, koleksiyonuna Bedri Baykam'ın boş çerçevesini katarak esere 100 bin dolardan fazla ödedi

02 Nisan 2013 11:52

İki yıl önce, ünlü ressam Burhan Doğançay’ın "Mavi Senfoni" adlı resmini 2.2 milyon dolara alarak dikkatleri üzerine çeken Murat Ülker, Bedri Baykam’ın "boş çerçeve"sini 100 bin doların üstünde bir fiyatla aldı.

Bedri Baykam'ın bu eseri yarından itibaren New York’taki ‘Duchamp Would Have Been Damn Jealous/ Duchamp Kıskançlıktan Çatlardı’ adlı sergisinde sergilenecek.

Murat Ülker, şubat ayında Piramit Sanat’taki Bedri Baykam’ın ‘Tarihin Röntgencisi’ sergisine gittiğini Twitter’da duyurmuş ve sonrasında Murat Ülker’in Bedri Baykam’dan resim alıp almadığı merak konusu olmuştu.

Radikal gazetesinden Müge Akgün'ün haberine göre Murat Ülker, Bedri Baykam’dan 100 bin doların üstünde bir fiyatla boş bir çerçeve aldı.

'The Proposition Gallery’de açılacak olan sergi Bedri Baykam’ın 125. kişisel ve Amerika’da açtığı 8. kişisel sergisi olacak.

Baykam’ın resmi web sitesinde “Baykam, yine New York’ta açacağı olağan dışı kavramsal sergiyle sanatın sunumunu provokatif bir bakış açısıyla yeniden sorguluyor” deniyor.

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