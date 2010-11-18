-BAYKAL:DURMAK YOK ÇOK ÇALIŞACAĞIZ ANTALYA (A.A) - 18.11.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş, Demre ve Kumluca ilçelerini ziyaret etti. Geceyi Kaş ilçesinde geçiren Baykal, sabah saatlerinde Kaş'tan Patara Antik Kentine geçti. Deniz Baykal'a CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin, Kalkan Belediye Başkanı Saim Karabulut ve CHP İlçe Teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Baykal, Patara'da kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Havva Işık ve Prof. Dr. Fahri Işık tarafından karşılandı. Antik kentte kısa bir gezinti yapan Baykal, restorasyonu devam eden Likya Birliği Parlamento Binasını da ziyaret etti. Baykal ise Patara'da Anadolu ve bölge tarihi bakımından önemli çalışmalar yapıldığını memnuniyetle gördüğünü söyledi. Bölgede yakın zamana kadar sistematik bir çalışma yürütülmediğine değinen Baykal, ''20 yıllık bir geçmişi var. Bu süre içinde çok önemli bulgular ortaya çıkarılmış. TBMM de buradaki parlamento yapısına yönelik bir destek kararı almış durumda. O da çalışmaları daha da hızlandırıyor. Bu çalışmanın her türlü desteğe layık olduğu açıkça ortadadır'' diye konuştu. Patara'dan ayrılmadan önce, dünyanın en eski deniz feneri olarak bilinen yapıyı da ziyaret eden Baykal, sonrasında restorasyonda çalışan görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Patara'nın ardından Kaş'ın Kalkan beldesine geçen Baykal, burada Kalkan Belediye Başkanı Saim Karabulut'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Kalkan'daki en büyük sorunun imar olduğunu anlatan Karabulut, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti. Kalkan'da partililerle bayramlaştıktan sonra Kekova'ya geçen Deniz Baykal, burada CHP Demre İlçe Başkanı Zühra Doğan tarafından çiçekle karşılandı. CHP Demre İlçe Yönetimi ile kahvaltı eden Deniz Baykal, Demre'deki sorunları dinledi ve vatandaşlarla bayramlaştı. Deniz Baykal, daha sonra Kumluca ilçesine geçti. Baykal'ı İlçe Başkanı Dilek Engin, İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Çetinkaya, belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı. Burada bir pastaneye geçen Baykal, vatandaşlarla bayramlaştı. Partililere kısa bir konuşma yapan Baykal, bayram dolayısıyla ilçelerde hem partililer, hem de vatandaşlarla bayramlaştıklarını söyledi. Son olarak Kumluca'ya uğradıklarını ifade eden Baykal, ''Buradan acilen Ankara'ya döneceğim, hiç durmak yok çok çalışacağız'' dedi. Baykal, bu tip toplantıları sadece bayramlarda değil, her zaman yapmak gerektiğini belirterek, teşkilatın, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmesi gerektiğine değindi.