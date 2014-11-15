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Politika

Baykal'dan Emine Ülker Tarhan'ın yeni partisi için ilk yorum...

Deniz Baykal, ''Ayrıldılar, bundan sonra atağa kalkarız' diyenlerden değilim. Böyle olmuyor' dedi

15 Kasım 2014 17:01

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Emine Ülker Tarhan'ın CHP'den ayrılarak kurduğu Anadolu Partisi için "Ayrılıklar beni üzüyor" dedi.

Deniz Baykal, seçim bölgesi ve memleketi Antalya'da milletvekilleri Osman Kaptan, Yıldıray Sapan, Arif Bulut ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'la birlikte aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı'nın da yer aldığı 'Dostlar Meclisi'nin kahvaltısına katıldı.

Sohbet eşliğinde yapılan kahvaltıda Deniz Baykal, bir soru üzerine CHP'den istifa ederek Anadolu Partisi'ni kuran Emine Ülker Tarhan'la ilgili konuştu.

Ayrılıklara üzüldüğünü dile getiren CHP eski Lideri Baykal, “Yenilenmenin, tazelenmenin bu tip ayrılıklarla olmayacağını bilecek kadar tecrübeliyim. 'Ayrıldılar, bundan sonra atağa kalkarız' diyenlerden değilim. Böyle olmuyor" diye konuştu.

Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte bir arada olunması gerektiğini kaydeden Baykal, “Fakat hep birlikte olmak da tek başına sorunların çözümü olmuyor. Bu noktada kişilerin ortaya bir irade koyması gerekiyor" dedi.

Baykal ve beraberindekiler kahvaltının ardından yerel seçim sürecinde CHP'den Kepez Belediye Başkan aday adayı olan Şükriye Karaben'in işyerinde gerçekleştirdiği aşure dağıtımına katıldı. Etkinlikte aşure kazanını kendisinin açmasını isteyen Karaben'i kırmayan Deniz Baykal, önce kazanın kapağını kaldırdı sonra eline kepçeyi alarak aşure dağıttı.

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