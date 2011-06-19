Baykal ve Sav: Parti Meclisi seçimli kurultay olsun

T24 - CHP’de, parti içi muhalefetten kurultay sesleri yükselirken, eski Genel Başkan Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav “Genel Başkan değil sadece Parti Meclisi seçimli kurultay olsun” görüşünde uzlaştılar.

Milliyet gazetesinin haberine göre; CHP’nin 12 Haziran seçimlerinde yüzde 26 oy almasının hemen ertesinde, parti içi muhalefetten kurultay sesleri yükselmeye başladı. Eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın ‘Sadece Parti Meclisi (PM) seçimli’ ve eski Genel Sekreter Önder Sav’ın ise “Hem genel başkan hem PM seçimli” kurultay istemesi nedeniyle hafta boyunca temas trafiği yaşandı. Dün itibariyle kulislere, Sav’ın, Baykal’ın görüşünü kabul ederek PM seçimli kurultayı kabul ettiği bilgisi yansıdı.



Hedefte Gürsel Tekin var

Baykal ve Sav’ın aynı noktada birleşmesinde, Kılıçdaroğlu’nun hem CHP delegesi hem de halk nezdindeki itibarının ve sempatisinin devam etmesinin etkisi olduğu öğrenildi. Her iki tarafın da Kılıçdaroğlu karşısına aday çıkmayacağı gerekçesiyle sadece PM seçiminde uzlaştığı belirtildi.

PM seçiminin çarşaf listeyle yapılmasının sağlanması durumunda ise özellikle Aralık 2010’da yapılan 15. olağanüstü kurultayda en çok çiziği yiyerek PM’ye giren Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in yönetimden düşürülmeye çalışılacağı kaydedildi.



PM değişince ne olacak?

PM’nin yenilenmesi ve muhaliflerin PM’ye önemli miktarda ismi sokmayı başarması durumunda ise en geç 2 ayda bir yapılan PM toplantılarında sürekli olarak MYK’nın ve Kılıçdaroğlu’nun eleştirilebilmesi için uygun bir platform yaratılmış olacak. PM’nin üçte ikisinin mevcut yönetime muhalif isimlerden oluşması durumunda MYK’nın güvensizlik önergesiyle düşürülmesi ve genel başkan seçimli bir kurultayı toplama imkânının da bulunduğuna dikkat çekildi.



Haluk Koç’un tavrı

Bu tavrın gelişmesinde Sav cephesinin olası genel başkan adaylarından Samsun Milletvekili Haluk Koç’un tavrının da etkili olduğu belirtiliyor.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Koç, “Kılıçdaroğlu’nun karşısında çatışmalı bir kurultayda aday olmam. Şimdi itiraz eden isimler, vekil olsaydı bu açıklamayı yapacaklar mıydı, hayır. Geçmişte tüzük değişirken bu isimler neredeydi” görüşünü dile getiriyor.

Kurultay için, yarından itibaren imzaların noter aracılığıyla toplanmaya başlaması durumunda 650 imzanın 4 Temmuz’a kadar tamamlanması gerekiyor. İmzaların, 5 il başkanından oluşan bir komisyon aracılığıyla toplanmaya çalışılacağı da öğrenildi.



Başkan Vekili Keskin

İllerden başarı-başarısızlık nedenlerine dair rapor isteyen Kılıçdaroğlu’nun örgütlerden gelen talepleri de dikkate alarak Merkez Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gideceği belirtildi. MYK’dan bazı isimlerin TBMM Grubu’na kaydırılacağı, CHP örgütlerinin sevdiği bir isim olan Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in de 24. Dönem’de CHP kontenjanından TBMM Başkan Vekili olarak görev yapacağı öğrenildi.