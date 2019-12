-BAYKAL TORUNUNUN KAYDI İÇİN ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, New York'ta bulunan Columbia Üniversitesini burslu kazanan torunu Mehmet Erkılıç'ın kayıt işlemleri için ABD'ye gitti. Eşi Olcay Baykal ve torunu Mehmet Erkılıç ile Ankara'dan İstanbul'a uçakla gelen Deniz Baykal, New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Ailece, Mehmet'i okuluna yerleştirmek üzere gidiyoruz. New York'ta Columbia Üniversitesinde mühendislik okuyacak'' dedi. Deniz Baykal, 46 yıl önce Columbia Üniversitesinde eşi Olcay Baykal ile bir yıl bulunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti: ''Bizim için bu açıdan da anlamı var. Mehmet'in daha annesi doğmamışken Olcay ile bulunduğumuz Columbia Üniversitesine şimdi torunumuzu yerleştirmek üzere gidiyoruz. Aynı sıralara, aynı binalara, aynı bahçeye, aynı banklara oturacağız. Aynı kütüphaneyi göreceğiz. Bir anlamda kendi aile geçmişimizi de orada yakalayacağız. İşin öyle bir boyutu da var. Mehmet'in bizimle, özellikle de Olcay ile çok özel bir ilişkisi var. Biz onu 7 aylıkken ailemize aldık. Eşim onu büyüttü. O bizim aynı zamanda çocuğumuz oldu, ileri yaşta olmuş bir çocuk gibi. Mehmet de bizi hiç üzmedi. Çok iyi bir evlat ve öğrenci oldu. Burayı da şimdi yüzde 100 burslu olarak kazandı. Mehmet, annesine, babasına ve bizlere mali bir külfet getirmeden hayatında yeni bir döneme başlıyor. Buradan uçağa koyup göndermeyi içimize sindiremedik. Bunu her anı ile yaşamak istedik. Onu yerleştirip döneceğiz.'' Baykal, bir gazetecinin, ''Mehmet, Columbia Üniversitesini kendisi mi tercih etti, sizlerin de bir etkisi oldu mu?'' sorusu üzerine, ''O tercih etti. Sadece bunu değil, ABD ve dünyanın en iyi 8-10 üniversitesi arasında yer alan başka bir üniversitenin mühendislik okulunu da kazanmıştı ama burayı tercih etti. Akademik ölçüleri ne ölçüde kullandı bilemiyorum ama New York'ta yaşamayı çok önemsemiş olmalı ki böyle bir tercih yaptı. Tabii güç bir şehir, onun için de kolay bir deneyim olmayacak. Orada en iyi şekilde yetişmeyi amaçlıyor. Herhalde bunları yapabilirse arkasından master ve doktorasını da yapacaktır.'' Baykal, ''Torununuz siyasete ilgi duyuyor mu?'' sorusuna da ''Çok değil, siyasetle çok ilgili değil'' karşılığını verdi.