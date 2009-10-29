Baykal resepsiyon yerine sinemaya gitti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün verdiği 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonuna katılmayan CHP lideri Deniz Baykal, sinemaya gitmeyi tercih etti. "Nefes: Vatan Sağ Olsun" filmini izleyen Baykal, filmden çok etkilendiğini belirterek, "Çok etkili bir çalışma, çok çarpıcı" dedi.

CHP lideri Baykal, "Bu film hepimizi sarsıyor, silkeliyor ve bir anlamda acı gerçeklerle yüz yüze getiriyor. Bir anlamda kendimizi sorgulamamızı, her şeyi ne kadar kolayca gözden çıkarmaya hazır olanların nasıl çok büyük trajedilere ülkeyi sürükleyebileceğini bir kez daha bize gösteriyor" dedi.

Baykal, Cinebonus Panora'da "Nefes: Vatan Sağ Olsun" filmini izledi.

Filmi izledikten sonra gazetecilere açıklama yapan Baykal, filmden çok etkilendiğini belirterek, "Çok etkili bir çalışma, çok çarpıcı" dedi.

Filmin bu vatan için dağlarda büyük bir mücadele sürdürmekte olan insanların yaşamını gözler önüne serdiğini dile getiren Baykal, "Böyle bir şok yaşamaya, o dünyayı bütün acımasızlığıyla önümüze çıkarmaya galiba ihtiyaç vardı. Bu çalışma bizim sahip olduğumuz şeylerin değerini, önemini belki anlamamıza yardımcı olur. Gördüklerimiz hepimizi sarsıyor" dedi.

"Böyle bir sarsılmaya toplum, millet olarak ihtiyacımız var" diyen Baykal, "Onların korumaya çalıştığı, bizim sahip olduğumuz şeylerin ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu galiba birilerinin bize hatırlatmasına ihtiyaç vardı. Şimdi bu film işte bize bunu hatırlatıyor, bunu düşündürüyor. Sahip olduklarımızı kolayca gözden çıkarabileceğimizi, onları hiçbir önem taşımıyormuş gibi gözden çıkarabileceğimizi düşünmeye kalkanlar umarım bir yeni değerlendirme yapma ihtiyacını hissederler" dedi.

Filmi yapanları kutlayan Baykal, "böyle bir tablonun yaşanmasına ihtiyaç bulunduğunu" söyledi.





"Başka bir dünya var"

En çok etkilendiği sahnenin sorulması üzerine Baykal, tüm sahnelerin etkileyici ve çok çarpıcı olduğunu ifade etti.

Filmde anlamlı, sembolik mesajları olan sahneler bulunduğunu anlatan Baykal, "Yani bir başka dünya var. Herkes günlük yaşamın içinde o dünyayı yok sayıyor, öyle bir dünya yokmuş gibi bakıyor. Halbuki o dünya sayesinde burada şimdi herkes huzur içinde yaşıyor. Bu huzurun bedava olmadığını herkesin bilmesi ve onun kıymetini takdir etmesi lazım. Ona kıskançlıkla sahip çıkması lazım, onun üzerinden pazarlık yapılmasına izin vermemesi lazım" diye konuştu.