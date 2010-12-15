-BAYKAL: PM'Yİ GENEL BAŞKANIN YAPMASI DEMOKRATİK KÖRLÜK ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, haftasonu yapılacak olağanüstü kurultayda Parti Meclisi'nin (PM) çarşaf listeyle seçilmesi gerektiğini belirterek, ''Yeni tüzüğe göre PM'yi genel başkanın yapması demokratik körlük'' dedi. NTV'de Can Dündar'ın sunduğu ana haber programında CHP'nin 18 Aralıkta yapılacak 15. olağanüstü kurultayına ilişkin görüşlerini açıklayan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlığı devrettikten sonra doğru bildiği konularda uyarılarını yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesini ilk öngörenlerden olduğunu ve buna katkı verdiğini ifade eden Baykal, iktidara karşı mücadelede CHP yönetiminin başarılı olmasının kendisini daha fazla mutlu edeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nu başından beri desteklediğini belirten Baykal, ''Onun başarısından benden çok kimse mutlu olamaz'' dedi. CHP'de yaşanan, tüzük ve kurultayda PM'nin hangi yöntemle seçileceğine ilişkin tartışmanın kendisi açısından iktidar kavgası olarak anlaşılmasından şikayetçi olduğunun altını çizen Baykal, ''Doğruyu söylüyorum diye çizmeyi giyeyim Anadolu'ya çıkayım, düşün peşime... Benim öyle bir derdim yok, ben onu aşmışım. CHP içinde hiç kimse hasmım değildir'' diye konuştu. CHP'de gördüğü sorunlara ilişkin uyarılarını gerekli mercilere anlattığını belirten Baykal, yeni yönetimden, yeni tüzüğün uygulanması ve Parti Meclisi'nin (PM) CHP'nin hak ettiği nitelikten uzak olduğu için değiştirilmesini istediğini bildirdi. Baykal, uyarılarının dikkate alınmadığını ve tereddütle karşılandığını savunarak, ''Kısa süre sonra 22 Mayıs mutabakatını sağlayan iki güç birbiriyle çatışmaya başladı'' dedi. Bu hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultayda PM için ''çarşaf liste'' yapılması gerektiğini ifade eden Baykal, ''Çarşaf listeyle bu ortamda seçim yapılmasının partiye ve Kılıçdaroğlu'na fevkalade faydası olacağından kuşku duymuyorum'' şeklinde görüş belirtti. Baykal, çarşaf listenin demokratik olduğunu, blok liste yönteminin ise kimin aday olacağına genel başkan ya da genel başkan adına çalışma yapanların karar verdiği için anlamsız olduğunu söyledi. PM seçiminde irade kullanmanın ve tercih etmenin söz konusu olmadığına dikkati çeken Baykal, oy kullananların blok listeyi değiştirmesinin mümkün olmadığını ve seçimin ''göstermelik dekor'' haline geldiğini söyledi. Baykal, yeni tüzüğe göre PM'yi genel başkanın yapmasını ''demokratik körlük'' olarak niteledi. Baykal, insanların, kendisinin genel başkan olduğu dönemde neden blok liste oluşturulduğunu sorduğunu anımsatarak, genel başkanlık yaptığı yıllar boyunca genel sekreteri kendisinin seçmediğini söyledi. Baykal, yeni tüzükle CHP'nin adeta ABD Başkanlık modeline döndüğünü ifade ederek, genel başkan etrafında bir yönetim öngören tüzük getirildiğini, daha önce ise organlar ve kurullar dengesine dayalı yönetim anlayışının olduğunu anımsattı. -''CHP'Yİ DİZAYN ÇABASI VAR''- Türkiye içinden ve dışından CHP'nin yeniden yapılandırılmak istendiğini öne süren Baykal, şöyle devam etti: ''Bu dünyanın CHP'yi dizayn etme hevesi var, talebi var, baskıları var. Bunlar, yönetim değişikliğini bir fırsat olarak değerlendirip kendi kafalarındaki CHP'yi şekillendirmek istiyorlar. Bu konuda tasavvur edilemez bir sistematik gayret var. Yeni yönetime destek vererek, birden bire sahiplenerek her türlü şey yapılıyor. Ben bundan memnuniyet duyuyorum da sınırının iyi çizilmesi lazım. CHP'nin kimliğinin, ilkelerinin, değerlerinin tahrip olmasına bu işi taşımamak lazım. Dışarıdan bu işi yapanlar içeriden uzantı bulurlar. Birden bire birileri en esaslı CHP'li olarak çıkar. İş, 'Canım o, eskiden beri arkadaşımızdır. Bu son MYK'da kendisini 12. maddeye göre üye yaptık, şimdi genel başkan yardımcısı' noktasına gelmemelidir. Geliyor diye söylemiyorum ama gelmesi ihtimali parti içinde ciddi bir tedirginlik konusudur. Kurultayda seçilme şansı olmayan insanların genel başkanın otoritesinin arkasına saklanıp onun listesinde yer alarak, seçilmeyi denemeleri ve bunun önümüze bir gerçek olarak çıkması çok önemli sonuçlar doğurur. Bunların olmamasının güvencesini çarşaf listede görüyorum.''