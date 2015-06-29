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Politika

Baykal oy kullanabilecek m, koltuğunu en yaşlı üyeye mi bırakacak?

Geçici başkan Deniz Baykal, TBMM Başkanı olmak için yarışacak

29 Haziran 2015 02:02

TBMM, 30 Haziran Salı günü AKP, CHP,  HDP ve MHP’nin adaylarının yarışacağı Başkan seçiminin ilk iki turunu yapacak. Seçim tartışması şimdiden başladı. TBMM’yi en yaşlı üye sıfatıyla geçici başkan olarak yöneten ve başkanlığa aday olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sandıklar kurulduğunda oy kullanacak mı? Yoksa,  en yaşlı ikinci üyeye görevi mi bırakacak. Meclis’in Anayasası olarak bilinen İç Tüzük inceleniyor. 24. Dönemin hukukçularından CHP’li Atilla Kart, İç Tüzük 8. Maddesinin Baykal’ın oy kullanabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor.  Kart,  Baykal’ın  ikinci yaşlı üyeye geçici  başkanlığı bırakabileceğine dikkat çekiyor.  Seçme ve seçilme hakkına da dikkat çeken Kart, Baykal’ı engelleyici bir düzenleme  olmadığını  vurguluyor.  HDP’li  Hasip  Kaplan,  İç Tüzüğün geçici başkanların seçimlerde  oy kullanamayacaklarını düzenlemediğini söylüyor.  Baykal’ın  oy kullanmasını engelleyen bir hüküm  olmadığını ifade ediyor.   Geçici  başkanın birleşim  yönetmediğini, sadece  sandık kurulduğuna  dikkat çekiyor.

 

İç tüzük 8. Madde

 

İç tüzüğün  ‘Geçici  Başkanlık Divan’  maddesini düzenleyen 8. maddesi  ‘Yasama döneminin birinci bileşiminin ilk oturumundan   başlayarak  başkan  seçilinceye  kadar  en yaşlı  milletvekili geçici başkanlık görevini yapar. İkinci derecede en yaşlı  üye başkanvekilliği görevini yerine getirir”  diyor.

Genel Kurulda, 30 Haziran Salı ve 1 Temmuz Çarşamba günleri Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.

Genel Kurul, Meclis Geçici Başkanı Deniz Baykal başkanlığında toplanacak. Baykal'a, Başkanlık Divanı'nda en genç altı milletvekili olan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer, AKP  Tokat Milletvekili Fatma Gaye Güler,  HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, HDP Mardin Milletvekili Enise Güneyli ve AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik dönüşümlü olarak eşlik edecek. 

 

İlk  iki tur 367

 

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Milli Savunma Bakanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz,  Antalya Milletvekili Deniz Baykal,  İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu,  Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yarışıyor.     

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