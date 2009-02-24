T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baykal Kent: Sonraki adresim mezarlık

Sanatta 50'inci yılını geride bırakan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, maddi imkansızlık nedeniyle Bursa'da huzurevine yerleşti.

24 Şubat 2009 02:00

Sanatta 50'inci yılını geride bırakan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, maddi imkansızlık nedeniyle Bursa'da huzurevine yerleşti.

Sanat hayatının 50'inci yılını geride bırakan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, yaşamının geri kalan kısmını Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde geçirme kararı aldı. Huzurevine yerleşen Kent, ``Buradan sonraki adresim mezarlık'' dedi.

Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan ve sonunda çareyi Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne yerleşmekte bulan usta oyuncu Baykal Kent, huzurevine yerleşmekten gocunmadığını belirtti. Kent, ``Artık burdan sonrası güzel bir selvi gölgesi. Buraya huzuru bulmaya geldim, huzurlu ölmek istiyorum'' diye konuştu.

Seda Sayan’a minnettar

50 yılını verdiği sanat yaşamında şöhretler dünyasının vefasızlıklarından yakınan Baykal Kent, Seda Sayan'ın desteği sayesinde emekli olabildiğini söyledi. 25 yıl aynı sahneyi paylaştığı Ferhan Şensoy'la yollarını ayıran Baykal Kent, ``Ferhan ters bir adam. Ama ben de ona karşı büyük hatalar yaptım'' dedi. Bundan sonraki yaşamını huzurevinde geçireceğini ifade eden Baykal, ``Burada bir yandan dinleneceğim, diğer yandan yeni projeler üreteceğim. Yeni çocuk oyunları ve senaryolar yazmayı planlıyorum'' diye konuştu.

Ölene kadar oyunculuğa devam etmek istediğini dile getiren Baykal Kent, yeni tekliflere de açık olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24