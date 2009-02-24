Baykal Kent: Sonraki adresim mezarlık

Sanatta 50'inci yılını geride bırakan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, maddi imkansızlık nedeniyle Bursa'da huzurevine yerleşti.



Sanat hayatının 50'inci yılını geride bırakan tiyatro sanatçısı Baykal Kent, yaşamının geri kalan kısmını Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde geçirme kararı aldı. Huzurevine yerleşen Kent, ``Buradan sonraki adresim mezarlık'' dedi.



Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan ve sonunda çareyi Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ne yerleşmekte bulan usta oyuncu Baykal Kent, huzurevine yerleşmekten gocunmadığını belirtti. Kent, ``Artık burdan sonrası güzel bir selvi gölgesi. Buraya huzuru bulmaya geldim, huzurlu ölmek istiyorum'' diye konuştu.



Seda Sayan’a minnettar



50 yılını verdiği sanat yaşamında şöhretler dünyasının vefasızlıklarından yakınan Baykal Kent, Seda Sayan'ın desteği sayesinde emekli olabildiğini söyledi. 25 yıl aynı sahneyi paylaştığı Ferhan Şensoy'la yollarını ayıran Baykal Kent, ``Ferhan ters bir adam. Ama ben de ona karşı büyük hatalar yaptım'' dedi. Bundan sonraki yaşamını huzurevinde geçireceğini ifade eden Baykal, ``Burada bir yandan dinleneceğim, diğer yandan yeni projeler üreteceğim. Yeni çocuk oyunları ve senaryolar yazmayı planlıyorum'' diye konuştu.



Ölene kadar oyunculuğa devam etmek istediğini dile getiren Baykal Kent, yeni tekliflere de açık olduğunu sözlerine ekledi.

