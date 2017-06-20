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Politika

Baykal: İktidara tavsiyem bizi de zorlamasınlar...

"Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır" 

20 Haziran 2017 17:02

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı "Adalet Yürüyüşü"yle ilgili  "İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır.​" görüşünü bildirdi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" hakkında konuştu.

“Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. O yürüyüşün içinde yer almamış ama amacını, şikayeti paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan birisiyim." diyen Baykal "İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır" ifadesini kullandı.

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