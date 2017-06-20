Baykal: İktidara tavsiyem bizi de zorlamasınlar...

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı "Adalet Yürüyüşü"yle ilgili "İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır." görüşünü bildirdi.
Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'nin "Adalet Yürüyüşü" hakkında konuştu.
“Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. O yürüyüşün içinde yer almamış ama amacını, şikayeti paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan birisiyim." diyen Baykal "İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır" ifadesini kullandı.