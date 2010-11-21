-BAYKAL: CHP'NİN FİKRİYATI KÜLFET SAYILMAMALI ORDU (A.A) - 21.11.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP'nin fikriyatının bir önemi olduğunu belirterek, ''Şimdi biz önemli olan bu fikriyatı bırakırsak, bir yük gibi sayıp bir tarafa itmeye kalkarsak, bundan parti olarak biz kazançlı çıkmayız, bundan Türkiye çok şey kaybeder'' dedi. Baykal, geldiği Ordu'da CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buradaki konuşmasında partililere seslenen Baykal, ''Birlik bütünlük içinde olun, ilkelerinize sahip çıkın, geleceğine sahip çıkın, el ele verin ve beraberce çalışın'' diye konuştu. Partililerden CHP ilkelerini savunmaktan asla vazgeçmemelerini de isteyen Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sakın ha bölüşmeyin, sakın ha ayrışmayın. CHP'nin söylediği sözlerin bir özel ağırlığı vardır. O nedenle herkes en karmaşık sorunları çözme konusunda, 'bu iş nasıl olacak ?' dedikleri zaman en yüksek çoğunlukta iktidar da olsalar dahi derler ki, 'CHP'nin katkısı olmadan çözülmez' Neden çözülmez ? Çünkü CHP'nin fikriyatının bir önemi vardır, şimdi biz o önemli olan fikriyatımızı bırakırsak, bir yük gibi sayıp bir tarafa itmeye kalkarsak, bundan parti olarak biz kazançlı çıkmayız, hiç kuşku yok ama bundan Türkiye çok şey kaybeder. Muhalefette CHP'nin katkısının ne olduğunu birileri o zaman anlarlar. Bizi, 'muhalefet de şereflidir, bırakın biz muhalefette kalalım' dediğimizi zannediliyorlar. Ne dedik ? CHP'nin fikriyatı çok önemlidir. Bu iktidarda olsa da önemlidir, muhalefette olsa da önemlidir. 'O fikriyattan vazgeç sen iktidara gelirsin, o fikriyatı bırak seni iktidara uçururuz' diyenlere kulak asmayın. Bunu söyleyenler sana doğruyu söylemiyorlar.'' -''PARTİ ELBETTE YENİLENECEK''- Partide yeniliklerin olmasının doğal olduğunu ifade eden Baykal, ''Parti elbette yenilenecek, elbette ileri gidecektir, gelecekte de olacaktır, yeni isimler gelecektir, yeni insanlar gelmelidir. Ama sakın ha CHP'nin Türkiye için, dünya için büyük önemi olan fikriyatının ortadan kaldırılması doğrultusunda bir arayışa kimse teşebbüs etmesin'' dedi. CHP'nin var olan fikriyatının bir 'külfet' gibi sayılmaması gerektiğini söyleyen Baykal, şunları kaydetti: '''Canım bunu atalım, bundan kurtulalım, bizi kimse tutamaz', bu yanlışlıklara sürüklenmeyelim. İlkelerimizden şikayet edersek sanmayın ki güçleniriz. Başkalarının ilkelerinin peşinden gidersek, bu bizi hiçbir yere götürmez. Türkiye buralara geldiyse CHP'nin ilkeleri ile geldi. Atatürk'ün ilkeleri ile geldi. Onu en çok tahrip etmek isteyenler dahi bugün onun önünde saygı duruşu yapıyorsa, ısrarla bunun üzerinde durduğumuz içindir.'' Baykal, Ordu'daki temasları kapsamında Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun'u da ziyaret etti. Ziyarette belediyenin çalışmalarıyla ilgili Torun'dan bilgi alan Baykal, siyaseti aynı değerler etrafında götüren dostlara, partililere kardeşçe duygular taşıdıklarını söyledi. Baykal, Torun'un CHP'ye katılıp katılmayacağı konusundaki sorulara karşılık ise, ''Ben partinin yetkilisi değilim. Sayın Başkan kendi hakkında ki düşüncelerimi biliyor'' dedi. Baykal, Ordu'daki temaslarının ardından Samsun'a hareket etti.