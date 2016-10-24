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"Bayhan haftalık 10 bin TL alıyor" iddiası

Bayhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında gelin adayı Hanife'ye talip olmuştu

24 Ekim 2016 14:20

Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına çıkan Bayhan'ın haftalık 10 bin lira aldığı iddia edildi.

'Popstar' yarışması ile tanınan Bayhan, şimdilerde evlendirme programlarında boy gösteriyor.

Güneş gazetesinin iddiasına göre, yapılan gizlilik anlaşması ile işini sağlama almaya çalışan yapım şirketinin, Bayhan'a haftalık 10 bin lira verdiği öne sürüldü.

Bayhan Gürhan, 2003 yılında Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yaptığı 'Popstar' yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adını duyurmuştu.

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BayhanHanifeZuhal Topalizdivaç

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